Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!

Kontrolden Çıkan Araç Korku Saçtı
Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. E.Y.'nin kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti ve büyük bir tehlike atlattı. Yoldan çıkan araç, neredeyse 20 metrelik uçuruma yuvarlanacakken, son anda durabildi. Bu kritik anlar, diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir endişeyle izlendi.
Vatandaşlar ve Sağlık Ekipleri İmdada Yetişti
Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, hemen sürücü E.Y.'nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak durumunu stabilize etti. Yaralı sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trafik Güvenliği İçin Hızlı Müdahale
Polis ekipleri, kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak için çalıştı. Kazaya karışan aracın parçaları, yoldan hızla temizlendi ve trafik akışı normale döndürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.