- Asayiş

Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!

Zonguldak-Ankara karayolu, Gökgöl Mağarası yakınlarında yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İddialara göre, 67 DE 698 plakalı otomobili kullanan sürücü E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjü aşarak karşı şeride geçti. Sürücü, 20 metreden uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu! mask
Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!
Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!
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Kontrolden Çıkan Araç Korku Saçtı

Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. E.Y.'nin kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti ve büyük bir tehlike atlattı. Yoldan çıkan araç, neredeyse 20 metrelik uçuruma yuvarlanacakken, son anda durabildi. Bu kritik anlar, diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir endişeyle izlendi.

Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!

Vatandaşlar ve Sağlık Ekipleri İmdada Yetişti

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, hemen sürücü E.Y.'nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak durumunu stabilize etti. Yaralı sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!

Trafik Güvenliği İçin Hızlı Müdahale

Polis ekipleri, kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak için çalıştı. Kazaya karışan aracın parçaları, yoldan hızla temizlendi ve trafik akışı normale döndürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Korkunç trafik kazası, Sürücü son anda kurtuldu!
# trafik, araç, otomobil, kaza, polis, atatürk

19 Nis 2024 - 09:49 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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