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Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin

Karabük'te meydana gelen heyelan sonucu, Atatürk Mahallesi'nde dört ev boşaltıldı. Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak, vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin
Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin
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Heyelanın Etkisiyle Evler Boşaltıldı

Karabük'ün Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta yaşanan heyelan sonucunda, dört ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, zeminin yumuşamasıyla birlikte harekete geçen istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu, alt tarafta bulunan ve şu anda boş olan tek katlı bir evin çatısına büyük zararlar verildi.

Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin

AFAD ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, etkilenen evlerin çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamaya çalıştı.Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin

Güvenlik Tedbirleri ve Tahliyeler

Olayın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, risk altında olan iki katlı iki ev dahil olmak üzere toplam dört evin derhal boşaltılmasına karar verildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi ve can güvenlikleri için geçici barınma yerlerine yönlendirildi.Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin

Mahalle Sakinlerinin Durumu ve Önlemler

Mahalle sakinleri, yaşanan heyelanın ardından endişeli bir bekleyiş içerisinde. Bölgeye yakın alanlarda oturan diğer sakinler de, olası bir heyelan tehdidine karşı tedbirli olmaya çağırıldı. Karabük Belediyesi ve ilgili kurumlar, olası ikinci bir heyelan tehlikesine karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor.Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin

# polis, atatürk, karabük

19 Nis 2024 - 09:53 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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