Heyelan tehlikesi evleri boşaltırdı! Vatandaş tedirgin

Heyelanın Etkisiyle Evler Boşaltıldı
Karabük'ün Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta yaşanan heyelan sonucunda, dört ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, zeminin yumuşamasıyla birlikte harekete geçen istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu, alt tarafta bulunan ve şu anda boş olan tek katlı bir evin çatısına büyük zararlar verildi.
AFAD ve Polis Ekipleri Olay Yerinde
İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, etkilenen evlerin çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamaya çalıştı.
Güvenlik Tedbirleri ve Tahliyeler
Olayın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, risk altında olan iki katlı iki ev dahil olmak üzere toplam dört evin derhal boşaltılmasına karar verildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi ve can güvenlikleri için geçici barınma yerlerine yönlendirildi.
Mahalle Sakinlerinin Durumu ve Önlemler
Mahalle sakinleri, yaşanan heyelanın ardından endişeli bir bekleyiş içerisinde. Bölgeye yakın alanlarda oturan diğer sakinler de, olası bir heyelan tehdidine karşı tedbirli olmaya çağırıldı. Karabük Belediyesi ve ilgili kurumlar, olası ikinci bir heyelan tehlikesine karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.