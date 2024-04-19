Muhtarlık görevi için karı koca arasında pes dedirten olay!

Ovacık'ta Muhtarlık Değişimi

Karabük'ün küçük ilçesi Ovacık'ta dikkat çeken bir muhtarlık değişimi yaşandı. Yığınot Köyü'nde 15 yıldır muhtarlık yapan Nazım Şahin, üç dönem kuralına takılarak bu görevden ayrıldı. Yerine ise eşi Kezban Şahin, köy halkının tam desteğiyle muhtar olarak seçildi.

Tek Aday Kezban Şahin, Oyların Tümünü Aldı

64 yaşındaki Kezban Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde tek aday olarak yer aldı. Köyde bulunan 17 seçmenin tamamının oyunu alarak yeni dönem için muhtar seçildi. Kezban Şahin, eşinden görevi devralarak köyün çeşitli eksikliklerini giderme çalışmalarına hızla başladı.

15 Yılın Tecrübesi Köyün Hizmetinde

Nazım Şahin'in muhtarlık dönemi boyunca azalık yapan Kezban Şahin, görev süresince edindiği deneyimlerle köyün ihtiyaçlarına vakıf. Şimdi muhtar olarak köyün su, yol ve köy konağı gibi temel sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Köyün Yenilenme Süreci

Yığınot Köyü, nüfusunun büyük bir kısmını emeklilerin oluşturduğu, huzurlu bir yaşam alanı. Kezban Şahin, köyde yeni evlerin inşası ve konteynerlerin yerleştirilmesi gibi gelişmelerle köyün modernleşme sürecine katkıda bulunmayı planlıyor. Köy sakinleri, Şahin'in adaylığını büyük bir memnuniyetle karşıladı ve muhtarlık için tam destek verdiler.

Destek ve İlerleme Vurgusu

Nazım Şahin, eşi Kezban Şahin'in muhtar adayı olmasına yönelik köylülerle alınan kararın ardından onun en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Kezban Şahin de köyün gelişimi için var gücüyle çalışacağının altını çizdi.