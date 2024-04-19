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19 Nisan 2024 Cuma hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara’da serin ve bulutlu bir gün

19 Nisan Cuma günü Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Güneşli Ankara dışında, bölgedeki şehirlerde dış mekan aktiviteleri için hafif giysiler önerilir. İdeal hava koşullarıyla gününüzü planlayın.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
19 Nisan 2024 Cuma hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara’da serin ve bulutlu bir gün mask
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Bolu ve Düzce: Bulutlu Gökler Altında

Bolu: Gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak, en düşük 7°C, en yüksek 14°C. Soğuk ve nemli hava, dış mekan aktiviteleri için uygun giysiler gerektiriyor.

Düzce: Hava durumu bulutlu, sabah 9°C ile başlayıp gün içinde 16°C'ye kadar yükseliyor. Açık hava etkinlikleri için hafif bir monta ihtiyacınız olabilir.

Bartın ve Karabük: Hafif Bulutlu Bahar Havası

Bartın: Gün boyunca parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 17°C. Yarı kapalı gökyüzü, sahil kenarında hafif bir yürüyüş için elverişli.

Karabük: Bulutlu hava, en düşük 9°C ve en yüksek 16°C. Kapalı hava, tarihi yerleri gezmek için sizi serin tutacak.

Zonguldak, Ankara ve İstanbul: Bulutlar ve Güneşin Dansı

Zonguldak: Bulutlu bir gün, en düşük 11°C ve en yüksek 16°C. Serin hava, doğa yürüyüşleri için konforlu koşullar sunuyor.

Ankara: Tek güneşli şehir, sabah 8°C ile başlayıp öğleden sonra 16°C'ye ulaşacak. Açık hava aktiviteleri ve tarihi alan ziyaretleri için güzel bir gün.

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 16°C. Hafif serin bir günde, Boğaz kıyısında yürüyüş yapmak için ideal.

19 Nisan Cuma il il hava durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 14°C

Düzce: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 10°C, En Yüksek 17°C

Karabük: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 11°C, En Yüksek 16°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 16°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 12°C, En Yüksek 16°C

 

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19 Nis 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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