19 Nisan 2024 Cuma hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara’da serin ve bulutlu bir gün

Bolu ve Düzce: Bulutlu Gökler Altında

Bolu: Gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak, en düşük 7°C, en yüksek 14°C. Soğuk ve nemli hava, dış mekan aktiviteleri için uygun giysiler gerektiriyor.

Düzce: Hava durumu bulutlu, sabah 9°C ile başlayıp gün içinde 16°C'ye kadar yükseliyor. Açık hava etkinlikleri için hafif bir monta ihtiyacınız olabilir.

Bartın ve Karabük: Hafif Bulutlu Bahar Havası

Bartın: Gün boyunca parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 17°C. Yarı kapalı gökyüzü, sahil kenarında hafif bir yürüyüş için elverişli.

Karabük: Bulutlu hava, en düşük 9°C ve en yüksek 16°C. Kapalı hava, tarihi yerleri gezmek için sizi serin tutacak.

Zonguldak, Ankara ve İstanbul: Bulutlar ve Güneşin Dansı

Zonguldak: Bulutlu bir gün, en düşük 11°C ve en yüksek 16°C. Serin hava, doğa yürüyüşleri için konforlu koşullar sunuyor.

Ankara: Tek güneşli şehir, sabah 8°C ile başlayıp öğleden sonra 16°C'ye ulaşacak. Açık hava aktiviteleri ve tarihi alan ziyaretleri için güzel bir gün.

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 16°C. Hafif serin bir günde, Boğaz kıyısında yürüyüş yapmak için ideal.

19 Nisan Cuma il il hava durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 14°C

Düzce: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 10°C, En Yüksek 17°C

Karabük: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 11°C, En Yüksek 16°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 16°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 12°C, En Yüksek 16°C