Eyüpspor - Boluspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürerken 31. haftanın merakla beklenen maçında Eyüpspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. 20 Nisan 2024 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve futbolseverlerin gözü bu maç üzerinde olacak.

Lider Eyüpspor, Boluspor'u ağırlıyor

Ligde şu ana dek gösterdiği üstün performans ile 68 puanla zirvede yer alan Eyüpspor, liderliğini perçinlemiş durumda. Ancak 8. sırada bulunan ve 46 puan toplayan Boluspor için bu maç, sıralamadaki yerini iyileştirmek adına büyük bir fırsat sunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanacak olan bu önemli maç, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Maçın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, bu önemli karşılaşmayı Konya Bölgesinden A Klasman hakemi Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar'a, yardımcı hakemler Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengüliz ve dördüncü hakem olarak Abdullah Volkan eşlik edecek. Hakem kadrosunun deneyimi, maçın zorluk derecesi göz önünde bulundurularak belirlendiği için, sahadaki adaletin en üst düzeyde sağlanması hedefleniyor.

Maç detayları ve daha fazlası

Eyüpspor - Boluspor mücadelesi, İstanbul'daki futbol atmosferini zirveye taşıyacak. Futbol tutkunları, bu kritik maçı kaçırmak istemeyecekler. Maçın tüm detayları, takım kadroları ve daha fazlası için bizleri takip etmeye devam edin.