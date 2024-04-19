Bolu’da 23 Nisan şenliği Bolu Belediyesi’nden…

Bolu'da 23 Nisan coşkusu başlıyor!

Bolu Belediyesi, her yıl büyük bir heyecanla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bu yıl da kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu özel günde, şehrin dört bir yanı şenlik atmosferiyle dolacak.

Etkinlikler şehrin farklı noktalarında

Kutlamalar, şehrin üç önemli merkezinde ve Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle zenginleştirilecek. Bu etkinlikler, çocukların ve ailelerinin bayramı en eğlenceli şekilde geçirmeleri için özenle düzenlendi.

Bando gösterileri ile müzik dolu anlar

23 Nisan kutlamaları, saat 14.00’de Bolu Kent Meydanı’nda başlayacak olan bando gösterileri ile start alacak. Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği bu gösteriler, saat 16.00’da Masal Park’ta ve 17.00’de Atatürk Orman Parkı’nda devam edecek. Bando gösterileri, gün boyu sürecek etkinliklerin sadece bir parçası.

Çocuk korosundan bayrama özel konser

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi, saat 15.00’de başlayacak olan çocuk korosu konseriyle küçük ziyaretçilere müzik dolu saatler vaat ediyor. Çocukların seslendireceği şarkılar, bayram coşkusunu pekiştirecek ve tüm katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Gün boyu sürecek eğlenceli aktiviteler

Bolu Belediyesi’nin düzenlediği bu renkli etkinlikler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ve sevgiyi yansıtmak için tasarlanmış programlar, çocuklara ve ailelerine keyifli saatler sunacak.

Bolu Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini bu özel günü kutlamak üzere düzenlenen etkinliklere davet ediyor. Bolu’da yaşayanlar ve şehri ziyaret eden herkes, bu müzik, dans ve eğlence dolu günde yerlerini alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutulmaz kılmaya çağrılıyor. Bolu’da bu yıl 23 Nisan, her zamankinden daha eğlenceli geçecek!