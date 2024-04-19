- Asayiş

Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia

Karabük Eskipazar'da elektrik kontağından çıkan yangında müstakil ev kül oldu. İtfaiye mücadelesi ve sonrasında evin yıkım kararı, aile ve topluluk desteği ile yeniden inşa umutları.

İhlas Haber Ajansı
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Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia mask
Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia
Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia
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İtfaiye Müdahalesi ve Sonuçları

Edinilen bilgiye göre, yangın sırasında evde bulunan üç adet tüpün patlaması sonucu büyük bir tehlike yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber olurken, evden geriye yalnızca beton yığınları kaldı. Olay sonrası Karabük Özel İdaresi ekipleri, enkaz üzerinde incelemelerde bulundu ve evin yıkılacağına karar verildi.

Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia

Hasan Yazıcı'nın Yıkım Karşısındaki Duruşu

Hasan Yazıcı, yangın sonrası evinin durumu hakkında yaptığı açıklamada, evin yaz aylarında ve bayramlarda kullanıldığını, şimdi ise tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Yazıcı, "Artık geriye hiçbir şey kalmadı. Gücümüz yettiğince yeni bir ev yapmayı planlıyoruz," dedi.Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia

Yeniden İnşa Umutları ve Topluluk Desteği

Topluluk, Yazıcı ailesinin yaşadığı bu zorlu süreçte yanlarında yer alarak destek olmaya hazır. Aile, evlerini yeniden inşa etme konusunda kararlı görünüyor. Bu trajik olay, bölgedeki evlerin elektrik tesisatlarının güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia
# destek, aile, karabük

19 Nis 2024 - 10:15 Karabük/ Eskipazar- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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