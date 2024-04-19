Yangının ardından enkaz! Elektrik kontağı kaynaklı facia

İtfaiye Müdahalesi ve Sonuçları

Edinilen bilgiye göre, yangın sırasında evde bulunan üç adet tüpün patlaması sonucu büyük bir tehlike yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber olurken, evden geriye yalnızca beton yığınları kaldı. Olay sonrası Karabük Özel İdaresi ekipleri, enkaz üzerinde incelemelerde bulundu ve evin yıkılacağına karar verildi.

Hasan Yazıcı'nın Yıkım Karşısındaki Duruşu

Hasan Yazıcı, yangın sonrası evinin durumu hakkında yaptığı açıklamada, evin yaz aylarında ve bayramlarda kullanıldığını, şimdi ise tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Yazıcı, "Artık geriye hiçbir şey kalmadı. Gücümüz yettiğince yeni bir ev yapmayı planlıyoruz," dedi.

Yeniden İnşa Umutları ve Topluluk Desteği

Topluluk, Yazıcı ailesinin yaşadığı bu zorlu süreçte yanlarında yer alarak destek olmaya hazır. Aile, evlerini yeniden inşa etme konusunda kararlı görünüyor. Bu trajik olay, bölgedeki evlerin elektrik tesisatlarının güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.