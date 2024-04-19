Sigaraya savaş açan ülkeler

Sigarayı yasaklayan ya da kısıtlayan ülkeler, halk sağlığını korumak adına önemli adımlar atmaktadır. Dünya genelindeki bu yasaklar, sigara kullanımını azaltmak ve gelecek nesilleri zararlı alışkanlıklardan korumak için tasarlanmıştır. Bu yazıda, çeşitli ülkelerde uygulanan sigara yasaklarına ve kısıtlamalarına detaylı bir bakış sunuyoruz.

İngiltere: Sigarasız büyüyen nesil hedefi

İngiltere, 2009’dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayarak "sigarasız nesil" yaratmayı amaçlamaktadır. Bu radikal adım, diğer ülkeler için de bir örnek teşkil etmektedir.

Fransa: tütünsüz gelecek planları

Fransa, 2032 yılına kadar tütünsüz bir nesil yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda 2023 itibarıyla plajlarda, parklarda ve okul çevrelerinde sigara içilmesini yasaklamıştır.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki kısıtlamalar

ABD'de sigara yasakları eyaletlere göre farklılık göstermekte, ancak genellikle kamusal alanlarda sigara içmek yasaktır.

Meksika: kamusal alanlarda geniş yasağa geçiş

Meksika, 2021'de kamusal alanlarda sigara içilmesini tamamen yasaklayarak Latin Amerika'da önemli bir adım atmıştır.

Asya ve Okyanusya'daki önlemler

Japonya: Kapalı Alanlarda Sigara İçme Kısıtlamaları

2020 yılından itibaren Japonya, kapalı alanlardaki sigara içilmesine özel alanlar dışında izin vermemektedir.

Yeni Zelanda: 2008 sonrası doğanlara sigara satışı yok

Yeni Zelanda, sigarayı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyerek 2008'den sonra doğanlara ömür boyu tütün ve sigara ürünleri satışını yasaklamıştır.

Türkiye’nin sigarayla mücadelede öncü rol

Türkiye, kapalı alanlarda ve araçlarda sigara içme yasağı getirerek sigarayla mücadelede öncü ülkeler arasında yer almaktadır.

Sağlık için global adımlar

Bu ülkelerin yanı sıra, birçok ülke çeşitli sağlık politikaları ile sigara kullanımını kısıtlamaya devam etmektedir. Kamu sağlığını tehdit eden sigara kullanımının azaltılması, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı hedefidir. Uluslararası toplum, sigara kullanımını azaltmak ve insan sağlığını korumak için birlikte çalışmalıdır.