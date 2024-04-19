Safranbolu'nun ikonik mirası! İzzet Mehmet Paşa Camii

Tarihi ve Mimarisiyle Büyüleyen Cami:

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, 1796 yılında inşa edilen İzzet Mehmet Paşa Camii, tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Nuru Osmaniye Camii'nin bir modeli olarak kabul edilen bu yapı, kesme taştan muazzam bir ustalıkla inşa edilmiş.

Eşsiz Minare Tasarımı:

Caminin en ilgi çekici özelliklerinden biri, rüzgara karşı daha dayanıklı olması için eğik yapılan minaresi. Uzmanlar, minarenin yüzde 0.5 derecelik eğimini belirleyerek bu benzersiz mimari detayı kayıt altına almışlardır.

Dayanıklılık Simgesi:

İki asrı aşkın süredir ayakta kalan ve birçok depremi atlatan İzzet Mehmet Paşa Camii, yapısal sağlamlığıyla da öne çıkıyor. Özellikle 1990 yılında yapılan restorasyonda minarenin sağlamlığına yönelik detaylı incelemeler yapılmıştır.

Kültürel ve Mimari Miras:

Safranbolu'nun İslamlaşma ve Türkleşme sürecinde önemli bir rol oynayan cami, hem şehrin manevi hem de kültürel hayatında merkezi bir yer tutmaktadır. Cami, İzzet Mehmet Paşa'nın memleketine kazandırdığı en değerli eserlerden biri olarak kabul ediliyor.