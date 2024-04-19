- Asayiş

Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu

Kastamonu'da, Belediye Başkanı ile görüşemeyen bir vatandaş, CHP il binasında intihar girişiminde bulundu. Polis olaya müdahale ederek vatandaşı güvenle indirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu mask
Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu
Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu
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Görüşme Talebi Reddedildi, Tansiyon Yükseldi

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Belediyesi'ne giden İ.K. adlı şahıs, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşme talebinde bulundu. Ancak, başkanla görüşme fırsatı bulamayan İ.K., duruma tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kastamonu İl Başkanlığı'na yöneldi. Burada da yetkililerle görüşemeyen vatandaş, parti binasında intihar girişiminde bulundu.

Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu

Polis Olay Yerinde

İntihar girişimi haberinin alınması üzerine, olay yerine hızla Kastamonu Polis Teşkilatı sevk edildi. Kriz müzakerecilerinin de devreye girdiği olayda, İ.K., polis ekipleri tarafından ikna edilerek güvenli bir şekilde binadan indirildi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu

Toplumsal Duyarlılık ve Yönetim

Bu olay, yerel yönetimlerin vatandaşlarla iletişimi ve toplumsal duyarlılık açısından önemli sorunları gündeme getirdi. Vatandaşların sorunlarına duyarlı yaklaşımın, benzer olayların önlenmesinde kritik rol oynayacağı vurgulanmakta.Belediye başkanıyla görüşemeyen vatandaş parti binasında intihar girişiminde bulundu
# belediye, polis, chp, kastamonu

19 Nis 2024 - 10:33 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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