ÖTV Muafiyetli Mercedes-Benz fiyatları ne kadar? İşte engelli araç detayları

Engelli Araç Limiti Yeniden Belirlendi
2024 yılı için engelli araç limitleri açıklandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti için belirlenen yeni limit, 1.591.255 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın altında olan araçlar, engelli bireyler tarafından ÖTV ödemeden satın alınabilir. Ancak, yüksek kalite ve teknoloji arayanlar için üzücü bir haber var: Mercedes-Benz’in 2024 model araçları, bu limitin üzerinde fiyatlandırıldığı için engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyeti ile satın alınamayacak.
Mercedes-Benz’in Engelli Araç Piyasasındaki Durumu
2024 engelli araç limiti, Mercedes-Benz modelleri için yeterli olmadığından, markanın hiçbir modeli engelli bireyler için ÖTV avantajı ile sunulamıyor. Mercedes-Benz, özellikle teknoloji ve tasarım alanında lider bir otomobil üreticisi olarak, pazarda yüksek standartlarda araçlar sunmayı sürdürmektedir. Bu araçlar genellikle yarı otonom sürüş özellikleri, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile donatılmıştır, bu da onları piyasada çok cazip kılar fakat engelli araç alım limitlerinin üstünde fiyatlanmıştır.
2024 Mercedes-Benz ÖTV’siz Fiyatları ve Modeller
Mercedes-Benz’in engelli bireyler için ulaşılabilir olmamasına rağmen, markanın ÖTV’siz olarak sunduğu modeller son derece çekici fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte Mercedes-Benz'in engelli araç limitinin üzerinde fiyatlandırılan bazı modelleri:
Mercedes-Benz A Serisi Sedan AMG A 200 163 BG 7G-DCT: 1.138.056 TL
Mercedes-Benz CLA AMG 200 1.4 7G DCT+: 1.208.333 TL
Mercedes-Benz CLA AMG 200 4MATIC 1.4 8G DCT+: 1.358.611 TL
Mercedes-Benz CLA Performance AMG 45 S 4MATIC+: 2.049.444 TL
Mercedes-Benz CLA AMG 200 1.4 163 BG 7-DCT: 1.307.778 TL
Mercedes-Benz CLA Performance AMG CLA 45S 4MATIC+: 2.089.444 TL
Talepler ve Umutlar: Engelli Araç Limitlerinin Artırılması
Türkiye'deki birçok vatandaş, engelli araç limitlerinin yükseltilmesi veya tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Eğer limitler artırılırsa, Mercedes-Benz gibi yüksek kaliteli araçlar engelli vatandaşlar için daha ulaşılabilir hale gelebilir. Bu durum, engelli bireylerin daha konforlu ve teknolojik araçlarla mobilite ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyacak ve yaşam kalitelerini artıracaktır.
Alternatif Seçenekler: Diğer Markaların Araçları
ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek araçlar için limitler Mercedes-Benz’i aşsa da, piyasada birçok farklı marka ve model seçeneği bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için bu araçların bir listesini yapmak ve özelliklerini karşılaştırmak, en uygun seçeneği bulmalarına yardımcı olacaktır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.