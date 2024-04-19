ÖTV Muafiyetli Mercedes-Benz fiyatları ne kadar? İşte engelli araç detayları

Engelli Araç Limiti Yeniden Belirlendi

2024 yılı için engelli araç limitleri açıklandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti için belirlenen yeni limit, 1.591.255 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın altında olan araçlar, engelli bireyler tarafından ÖTV ödemeden satın alınabilir. Ancak, yüksek kalite ve teknoloji arayanlar için üzücü bir haber var: Mercedes-Benz’in 2024 model araçları, bu limitin üzerinde fiyatlandırıldığı için engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyeti ile satın alınamayacak.

Mercedes-Benz’in Engelli Araç Piyasasındaki Durumu

2024 engelli araç limiti, Mercedes-Benz modelleri için yeterli olmadığından, markanın hiçbir modeli engelli bireyler için ÖTV avantajı ile sunulamıyor. Mercedes-Benz, özellikle teknoloji ve tasarım alanında lider bir otomobil üreticisi olarak, pazarda yüksek standartlarda araçlar sunmayı sürdürmektedir. Bu araçlar genellikle yarı otonom sürüş özellikleri, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile donatılmıştır, bu da onları piyasada çok cazip kılar fakat engelli araç alım limitlerinin üstünde fiyatlanmıştır.

2024 Mercedes-Benz ÖTV’siz Fiyatları ve Modeller

Mercedes-Benz’in engelli bireyler için ulaşılabilir olmamasına rağmen, markanın ÖTV’siz olarak sunduğu modeller son derece çekici fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte Mercedes-Benz'in engelli araç limitinin üzerinde fiyatlandırılan bazı modelleri:

Mercedes-Benz A Serisi Sedan AMG A 200 163 BG 7G-DCT: 1.138.056 TL

Mercedes-Benz CLA AMG 200 1.4 7G DCT+: 1.208.333 TL

Mercedes-Benz CLA AMG 200 4MATIC 1.4 8G DCT+: 1.358.611 TL

Mercedes-Benz CLA Performance AMG 45 S 4MATIC+: 2.049.444 TL

Mercedes-Benz CLA AMG 200 1.4 163 BG 7-DCT: 1.307.778 TL

Mercedes-Benz CLA Performance AMG CLA 45S 4MATIC+: 2.089.444 TL

Talepler ve Umutlar: Engelli Araç Limitlerinin Artırılması

Türkiye'deki birçok vatandaş, engelli araç limitlerinin yükseltilmesi veya tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Eğer limitler artırılırsa, Mercedes-Benz gibi yüksek kaliteli araçlar engelli vatandaşlar için daha ulaşılabilir hale gelebilir. Bu durum, engelli bireylerin daha konforlu ve teknolojik araçlarla mobilite ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyacak ve yaşam kalitelerini artıracaktır.

Alternatif Seçenekler: Diğer Markaların Araçları

ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek araçlar için limitler Mercedes-Benz’i aşsa da, piyasada birçok farklı marka ve model seçeneği bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için bu araçların bir listesini yapmak ve özelliklerini karşılaştırmak, en uygun seçeneği bulmalarına yardımcı olacaktır.