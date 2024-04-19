Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele için yapay zeka destekli yeni araştırma başlatılıyor

Türkiye'deki yapay zeka destekli araştırma ile kadına yönelik şiddetle mücadele
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli sosyal sorunlardan biri olan kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için yeni ve yenilikçi yöntemler araştırıyor. Bu bağlamda, Bakanlık, TÜBİTAK ile işbirliği içinde, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kadına yönelik şiddeti daha etkin bir şekilde analiz etmek ve önlemek amacıyla bir araştırma projesi başlatıyor.
Yapay zekanın rolü ve önemi
Yapay zeka, verileri analiz etme ve öngörülerde bulunma konusunda insan kapasitesinin ötesine geçebilen bir teknolojidir. Bu proje, yapay zeka teknolojisini kullanarak, kadına yönelik şiddet vakalarını derinlemesine incelemeyi ve risk faktörlerini belirleyerek, şiddeti önlemeye yönelik stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka, mevcut verilerden öğrenerek, potansiyel riskleri daha önceden tespit etme ve önleyici müdahalelerde bulunma konusunda kritik rol oynayacak.
Araştırmanın kapsamı ve yöntemi
Bu araştırma, 2008 ve 2014 yıllarında yapılan önceki çalışmalara dayanarak, Türkiye genelinde geniş çaplı bir saha araştırması içerecek. Toplanacak olan veriler, yapay zeka algoritmaları tarafından işlenerek, kadına yönelik şiddetin sosyodemografik özelliklerine göre dağılımını detaylı bir şekilde analiz edecek. Bu analizler, politika yapıcıların daha bilinçli ve etkili kararlar almasına yardımcı olacak.
Psikososyal destek ve müdahale stratejileri
Araştırma, şiddet mağdurları için psikososyal destek modelleri geliştirmeyi de içeriyor. Bu modeller, mağdurların psikolojik ve sosyal işlevlerini desteklemek ve iyileştirmek için tasarlanacak. Yapay zeka, mağdurların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onlara özel destek programları geliştirmek için kullanılacak.
Veri ambarı ve görselleştirme
Proje, toplanan verileri bir "veri ambarı"nda birleştirecek ve bu ambar, zengin veri görselleştirme imkanları sunacak. Bu görselleştirme araçları, kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılacak önleyici ve müdahaleci stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Yapay zeka, bu verileri analiz ederek, şiddeti önleme çalışmalarını daha da ileri taşıyacak.
Katılım ve başvuru süreci
Araştırma projesine başvurular, TÜBİTAK'ın resmi web sitesi üzerinden 10 Mayıs'a kadar kabul edilecek. Bu projede yer almak isteyen araştırmacılar ve kurumlar, başvurularını ilgili web adresi aracılığıyla yapabilirler. Proje, bilimsel ve teknolojik yeniliklerle kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.