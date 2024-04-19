2025 Toyota Camry fiyatı ve özellikleri neler? İşte harika detaylar

Yenilikçi Tasarım ve Hibrit Gücü

2025 Camry, şık ve sportif bir görünümle dikkat çekiyor. Dar LED farlar ve agresif ızgara, Toyota'nın modern tarzını yansıtıyor. Tamamen hibrit bir güç aktarımıyla donatılan Camry, çevre dostu ve güçlü performansı bir arada sunuyor.

Çeşitli Donanım Seçenekleri

LE, SE, XLE ve XSE olmak üzere çeşitli donanım seviyeleriyle sunulan Camry, her türlü sürücü ihtiyacını karşılıyor. Önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli modeller, farklı tercihlere hitap ediyor.

Yüksek Yakıt Verimliliği

Toyota'nın hibrit teknolojisi, Camry'e etkileyici bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Şehir içi ve otoyol sürüşünde 46 ila 47 mpg arasında değişen verimlilik, sürücülere önemli yakıt tasarrufu sağlıyor.

Gelişmiş Sürüş Deneyimi

Camry, etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Sportif bir karaktere sahip olan AWD modeli, yüksek performans ve yol tutuşuyla dikkat çekiyor. Sürekli değişken otomatik şanzımanıyla ise akıcı bir sürüş sağlıyor.

Konfor ve Teknoloji

İç mekanda geniş bir alan ve yüksek kaliteli malzemeler bulunuyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekran, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, bir dizi güvenlik ve sürücü destek özelliğiyle donatılan Camry, sürücülere güvenli bir yolculuk sunuyor.

Neden 2025 Toyota Camry'yi Seçmelisiniz?

Camry, uzun yıllardır Amerika'nın en çok satan otomobili olmanın haklı gururunu yaşıyor. Yenilikçi teknolojisi, etkileyici tasarımı ve üstün performansıyla, ailelerin ve bireylerin favorisi olmaya devam ediyor.



Toyota Camry donanım seviyeleri ve fiyatları

LE FWD: 28.400 $

SE FWD: 30.700 $

XLE FWD: 33.400 $

XSE FWD: 34.600 $

SE AWD: 32.225 $

SLE AWD: 34.925 Dolar

XSE AWD: 36.125$