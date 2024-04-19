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Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu

Batı Karadeniz ve Karadeniz kıyılarının eşsiz güzelliğini keşfedin! Sinop’taki doğa yürüyüşleri ve bilgilendirici etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayan doğa tutkunları, Hamsilos ve Sarıkum’da bir araya geldi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu mask
Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu
Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu
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Batı Karadeniz’in doğal zenginlikleri

Batı Karadeniz, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin incisi olarak kabul edilen Sinop, 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleriyle doğa tutkunlarını ağırladı. Sino'taki bu buluşmada, özellikle Hamsilos Tabiat Parkı ve Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu

Doğa eğitimi ve bilgilendirme: Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda

Etkinlik kapsamında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda doğa eğitimi verildi. Öğrencilere, biyolojik çeşitliliğin önemi, biyolojik kaçakçılığın etkileri ve Sinop'un endemik ve hassas canlı türleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Sunumlar, doğaya duyarlılığı artırdı ve çevre bilinci oluşturmayı hedefledi.Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu

Keşif yolculuğu

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı gezisi, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Deniz, kumul, göl, sulak alan ve orman ekosistemlerini içeren bu alan, katılımcılara eşsiz manzaralar ve zengin biyoçeşitlilikler sunuyor. Gezide, yaban hayatı fotoğraf kapanı görüntüleri ve yaban hayvanı tahnitleri, büyük ilgi gördü.Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu

Hamsilos Tabiat Parkı gezisi

Hamsilos Tabiat Parkı, sakin ve huzurlu atmosferiyle bilinen bir doğal alan. Katılımcılar, burada doğanın sessiz güzelliğini keşfederken, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Güzel, Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu

Sinop’ta doğanın güzelliğiyle buluşma

Batı Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes için Sinop, mükemmel bir destinasyon. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ve Hamsilos Tabiat Parkı gibi doğal alanlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor. Sinop’ta düzenlenen etkinlikler, doğa keşfine olan ilgiyi artırıyor ve çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

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19 Nis 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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