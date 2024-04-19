Batı Karadeniz’in doğal hazinesi… Sinop’ta doğa tutkunları buluştu

Batı Karadeniz’in doğal zenginlikleri
Batı Karadeniz, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin incisi olarak kabul edilen Sinop, 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleriyle doğa tutkunlarını ağırladı. Sino'taki bu buluşmada, özellikle Hamsilos Tabiat Parkı ve Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Doğa eğitimi ve bilgilendirme: Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda
Etkinlik kapsamında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda doğa eğitimi verildi. Öğrencilere, biyolojik çeşitliliğin önemi, biyolojik kaçakçılığın etkileri ve Sinop'un endemik ve hassas canlı türleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Sunumlar, doğaya duyarlılığı artırdı ve çevre bilinci oluşturmayı hedefledi.
Keşif yolculuğu
Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı gezisi, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Deniz, kumul, göl, sulak alan ve orman ekosistemlerini içeren bu alan, katılımcılara eşsiz manzaralar ve zengin biyoçeşitlilikler sunuyor. Gezide, yaban hayatı fotoğraf kapanı görüntüleri ve yaban hayvanı tahnitleri, büyük ilgi gördü.
Hamsilos Tabiat Parkı gezisi
Hamsilos Tabiat Parkı, sakin ve huzurlu atmosferiyle bilinen bir doğal alan. Katılımcılar, burada doğanın sessiz güzelliğini keşfederken, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Güzel, Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.
Sinop’ta doğanın güzelliğiyle buluşma
Batı Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes için Sinop, mükemmel bir destinasyon. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ve Hamsilos Tabiat Parkı gibi doğal alanlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor. Sinop’ta düzenlenen etkinlikler, doğa keşfine olan ilgiyi artırıyor ve çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.