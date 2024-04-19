Tofaş’ın Şahin, Doğan ve Kartal modelleri sadece bir otomobil değil, gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir mirastır

İlk olarak 43 yıl önce üretime başlayan kuş serisi, uzun yıllar Türk yollarının en gözde araçlarından biri oldu. Tofaş Şahin, Kartal ve Doğan modelleri, dayanıklılıkları ve uygun fiyatlarıyla öne çıktı. Bu araçlar, özellikle 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında Türkiye otomobil pazarında büyük bir popülerlik kazandı.

Dünya çapında ün kazanan modeller

Şahin ve Doğan modelleri 1981 yılında, Kartal modeli ise biraz daha sonra piyasaya sürülmüştü. Üretimleri, teknolojik gelişmeler ve piyasa koşullarının değişimiyle birlikte kuş serisinin üretimi 2002 yılında durduruldu. Ancak, bu modellerin bazıları, Mısır ve Etiyopya gibi ülkelerde 10 yılı aşkın süre daha üretilmeye devam etti. Son olarak, 2010 yılına kadar sınırlı sayıda üretimleri yapıldı.

Tofaş'ın kuruluşu, 1968 yılına dayanır. Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles'ın ortak girişimi olarak Bursa'da kurulan fabrika, Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesinde önemli bir yere sahiptir. Kurulduğu günden bu yana, Tofaş, yerel pazarda güçlü bir konum elde etmenin yanı sıra, birçok farklı modeli uluslararası pazarlara da sunmuştur. Tofaş, üretimini modernize ederek ve yeni modeller geliştirerek otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırmaya devam ettiriyor.

Gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir mirastır

Tofaş kuş serisi, Türk otomobil tarihinde unutulmaz bir yer tutar. Üretimi sona ermiş olmasına rağmen, hala pek çok otomobil tutkununun gönlünde özel bir yere sahiptir ve ikinci el piyasasında aktif bir şekilde ticareti yapılmaktadır. Bu serinin, Türkiye'deki otomobil kültürü üzerinde bıraktığı iz, gelecek nesiller tarafından da hatırlanacak ve değerlendirilecek bir mirastır.