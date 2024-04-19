Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında gözler, play-off mücadelesini yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya çevrilecek. Lig lideri Eyüpspor, kendi evinde, play-off mücadelesi veren Boluspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki altıncı randevu olarak kayıtlara geçecek.

Trendyol 1. Lig performansları

Boluspor, şu ana dek ligde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 46 puanla play-off hattında yer alıyor. Takım, son beş maçından 7 puan çıkarttı. Öte yandan Eyüpspor, 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 68 puan toplayarak ligde zirvede bulunuyor. İstanbul temsilcisi, son beş lig maçında topladığı 7 puanla stabil bir performans sergiliyor.

Rekabette kim daha üstün?

İki ekip arasında daha önce oynanan beş maçta Boluspor 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, Eyüpspor ise bir kez üstünlük sağlayabildi. Geriye kalan bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor bu maçlarda 7 gol atarken, Eyüpspor 4 kez rakip ağları havalandırdı. İstanbul’da oynanan iki maçın birinde Boluspor galip gelirken, diğer maç berabere tamamlandı.

Maç detayları ve hakem bilgileri

Maç, 19:00'da Eyüp Stadyumu'nda oynanacak. Bu, seyirciler için keyifli ve çekişmeli bir mücadele vaat ediyor. Karşılaşmayı deneyimli hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar'a Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Mehmet Şengüliz yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan olacak.

Eyüpspor'un avantajı ve Boluspor'un cevabı

Eyüpspor, bu sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan maçta Boluspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Ancak Boluspor'un deplasmanda daha dirençli bir oyun sergilemesi bekleniyor. İki takımın kozlarını paylaşacağı bu maç, lig sıralaması için de büyük önem taşıyor.