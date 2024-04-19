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Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım, sezonun en kritik maçlarından biri için Eyüp Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç detayları, takım performansları ve çok daha fazlası için okumaya devam edin.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün? mask
Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?
Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında gözler, play-off mücadelesini yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya çevrilecek. Lig lideri Eyüpspor, kendi evinde, play-off mücadelesi veren Boluspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki altıncı randevu olarak kayıtlara geçecek.

Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?

Trendyol 1. Lig performansları

Boluspor, şu ana dek ligde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 46 puanla play-off hattında yer alıyor. Takım, son beş maçından 7 puan çıkarttı. Öte yandan Eyüpspor, 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 68 puan toplayarak ligde zirvede bulunuyor. İstanbul temsilcisi, son beş lig maçında topladığı 7 puanla stabil bir performans sergiliyor.

Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?

Rekabette kim daha üstün?

İki ekip arasında daha önce oynanan beş maçta Boluspor 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, Eyüpspor ise bir kez üstünlük sağlayabildi. Geriye kalan bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor bu maçlarda 7 gol atarken, Eyüpspor 4 kez rakip ağları havalandırdı. İstanbul’da oynanan iki maçın birinde Boluspor galip gelirken, diğer maç berabere tamamlandı.

Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?

Maç detayları ve hakem bilgileri

Maç, 19:00'da Eyüp Stadyumu'nda oynanacak. Bu, seyirciler için keyifli ve çekişmeli bir mücadele vaat ediyor. Karşılaşmayı deneyimli hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar'a Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Mehmet Şengüliz yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan olacak.

Boluspor ile Eyüpspor 6. randevuda! Kim daha üstün?

Eyüpspor'un avantajı ve Boluspor'un cevabı

Eyüpspor, bu sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan maçta Boluspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Ancak Boluspor'un deplasmanda daha dirençli bir oyun sergilemesi bekleniyor. İki takımın kozlarını paylaşacağı bu maç, lig sıralaması için de büyük önem taşıyor.

# boluspor, istanbul

19 Nis 2024 - 12:21 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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