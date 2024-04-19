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Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!

Dilan Polat ve Engin Polat vergi kaçırma suçundan serbest bırakıldı, İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı! mask
Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!
Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!
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Altı Ayın Ardından Özgürlüğe Adım

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yaklaşık altı aydır cezaevindeydi. Ancak son gelişmeler ışığında, Nöbetçi Mahkeme’nin kararıyla bu suçtan tahliye edildiler. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, bu karar Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!

Yasadışı Bahis Suçlaması Devam Ediyor

Dilan ve Engin Polat'ın başı yasadışı bahis suçlamalarıyla dertte. Mahkeme, MASAK’tan gelecek raporu bekleyerek bu suçtan tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Polat ailesinin bu süreçteki durumları, kamuoyunun yakın takibinde.Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!

Süreç Nasıl İşledi?

Polat ailesi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalarla mahkemeye çıkarılmıştı. Bu süreçte çift, avukatları aracılığıyla mektuplar yazıp, açıklamalar yaparak kendilerini savundu. Ancak Dilan ve Engin Polat hakkında kamuoyunun gözlemleme şansı olmadı. Şimdi ise bu yeni gelişme, her iki taraf için de bir dönüm noktası niteliğinde.Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!

Ne Bekleniyor?

Mahkeme, MASAK raporunun ardından yasadışı bahis suçundan tutukluluk durumunu yeniden değerlendirecek. Bu süreç, Dilan ve Engin Polat'ın hukuki mücadelesinin yeni bir evresini işaret ediyor. Kamuoyu ve medya, bu önemli gelişmeyi merakla ve dikkatle takip etmeye devam ediyor.Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!

# türkiye, Medya

19 Nis 2024 - 12:39 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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