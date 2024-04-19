Dilan Polat ve Engin Polat vergi suçlamasından aklandı!

Altı Ayın Ardından Özgürlüğe Adım
Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yaklaşık altı aydır cezaevindeydi. Ancak son gelişmeler ışığında, Nöbetçi Mahkeme’nin kararıyla bu suçtan tahliye edildiler. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, bu karar Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
Yasadışı Bahis Suçlaması Devam Ediyor
Dilan ve Engin Polat'ın başı yasadışı bahis suçlamalarıyla dertte. Mahkeme, MASAK’tan gelecek raporu bekleyerek bu suçtan tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Polat ailesinin bu süreçteki durumları, kamuoyunun yakın takibinde.
Süreç Nasıl İşledi?
Polat ailesi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalarla mahkemeye çıkarılmıştı. Bu süreçte çift, avukatları aracılığıyla mektuplar yazıp, açıklamalar yaparak kendilerini savundu. Ancak Dilan ve Engin Polat hakkında kamuoyunun gözlemleme şansı olmadı. Şimdi ise bu yeni gelişme, her iki taraf için de bir dönüm noktası niteliğinde.
Ne Bekleniyor?
Mahkeme, MASAK raporunun ardından yasadışı bahis suçundan tutukluluk durumunu yeniden değerlendirecek. Bu süreç, Dilan ve Engin Polat'ın hukuki mücadelesinin yeni bir evresini işaret ediyor. Kamuoyu ve medya, bu önemli gelişmeyi merakla ve dikkatle takip etmeye devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.