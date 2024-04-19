TCDD’nin projeleri bir bir hayata geçerken Bolu ve Düzce hala bekliyor

Üvey evlat muamelesi… Bolu ve Düzce hala bekliyor…

Bolu ve Düzce, demiryolu altyapısının geliştirilmesi konusunda uzun süredir beklenti içinde. Ancak, yüksek hızlı tren hatlarının bu bölgelere gelmemesi, "üvey evlat" muamelesi olarak değerlendiriliyor.

Milli Elektrikli Tren

Türkiye'nin demiryolu sektöründeki önemli adımlarından biri olan Milli Elektrikli Tren, ülkenin yerli ve milli teknoloji hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, bu projenin gerçekleşmesi, bölgedeki yüksek hızlı tren beklentisini gidermiyor.

Bolu ve Düzce Yüksek Hızlı Tren bekliyor

Bolu ve Düzce gibi bölgeler, ekonomik ve sosyal açıdan önemli potansiyellere sahip. Bu nedenle, yüksek hızlı tren hattının bu bölgelere ulaşması, uzun zamandır beklenen bir adım olarak öne çıkıyor.

Milli Elektrikli Trenin raylara inişi

Milli Elektrikli Trenin 3. setinin raylara inmesi, demiryolu sektöründe yerli ve milli ürünlerin önemini bir kez daha vurguluyor. Ancak, bu gelişmeyle birlikte, bölgedeki yüksek hızlı tren ihtiyacı hala karşılanmış değil.

Yüksek Hızlı Tren talebi ve beklentisi

Bölgedeki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, yüksek hızlı tren hattının bölgeye gelmesi için çaba harcıyor. Ekonomik kalkınma ve turizm açısından büyük önem taşıyan Bolu ve Düzce, bu hizmete kavuşmayı bekliyor.

Bölgedeki yerli ve milli projelerin önemi tartışılmaz olsa da, Bolu ve Düzce gibi bölgelerin yüksek hızlı tren talebi hala devam ediyor. Bu beklenti, hem yerel yönetimlerin hem de bölge halkının önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.