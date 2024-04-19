Trendyol 1. Lig’in 31. hafta heyecanında, Süper Lig’e yükselmeyi çoktan garantileyen lider Eyüpspor, play-off mücadelesi veren Boluspor ile kozlarını paylaşacak.

Eyüpspor – Boluspor maçı ne zaman?

Lig lideri Eyüpspor ile play-off hattı peşindeki Boluspor arasındaki kritik mücadele, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşuyor.

Eyüpspor- Boluspor maçı saat kaçta?

İstanbul’un tarihi Eyüp Stadı’nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor

Süper Lig’e çıkışını ilan eden Eyüpspor, Arda Turan liderliğinde sahadan zaferle ayrılarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Topladığı 68 puanla zirvede yer alan İstanbul temsilcisi, formda rakibi Boluspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı deneyimli hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.

Boluspor’un play-off iddiası

Son haftalarda yaşadığı galibiyet özlemine Ümraniyespor karşılaşmasıyla son veren Boluspor, play-off hattı için mücadelesine devam ediyor. 46 puanla play-off sınırının hemen altında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Eyüpspor karşısında puan veya puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Eyüpspor – Boluspor maçı hangi kanalda?

Bu heyecan dolu mücadele, 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da TRTSpor ve Bein 1 Max kanallarında canlı olarak futbol severlerle buluşacak. İki takımın da lige dair hedefleri ve mücadele ruhu, bu karşılaşmayı kaçırılmaz kılan etkenler arasında.