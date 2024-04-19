23 Nisan 2024 tatilinde buraları keşfedin…

23 Nisan tatilinde nereye gitmeli? Türkiye’nin gözde 5 tatil rotası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu sene tatil günü Salı'ya denk gelmesi, tatil severlere 4 gün sürecek bir uzun hafta sonu sunuyor. Türkiye'nin önde gelen seyahat platformu ENUYGUN, bir gün izin alarak uzatılabilecek bu tatil için beş popüler destinasyon öneriyor. İşte 2024 yılında ziyaret edebileceğiniz benzersiz yerler:

Amasra: Karadeniz’in doğal ve tarihi güzellikleri

Amasra, Karadeniz kıyısında, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan bir destinasyondur. Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi ve Ağlayan Ağaç gibi doğa harikaları, ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Direkli Kaya ve Kuş Kayası yol anıtı gibi tarihi kalıntılar ise geçmişe ışık tutuyor. Amasra Kalesi ve Feneri, bu güzel kasabanın mutlaka görülmesi gereken yapıları arasında.

İğneada: Longoz Ormanlarının büyüleyici dünyası

Kırklareli'nin İğneada beldesi, Türkiye'nin nadir bulunan doğal güzelliklerinden longoz ormanlarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'dan kolaylıkla ulaşılabilen İğneada, doğaseverler için vazgeçilmez bir kaçamak noktası. Fransız Feneri ve Dupnisa Mağarası gibi doğal sit alanları, bölgenin gizemini artırıyor. Mert Gölü'nde yapılacak su sporları ise tatilinize aksiyon katabilir.

Sapanca: Her mevsimin tadını çıkarın

Sapanca, İstanbul’a yakın konumuyla her mevsim ziyaret edilen bir yer. Bahar aylarında Sapanca Gölü ve çevresindeki doğal güzellikler göz kamaştırıcı. Maşukiye, Kartepe ve Kırkpınar gibi bölgelerde doğa yürüyüşleri yapabilir, alabalık tesislerinde lezzetli öğünlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Ayvalık: Ege’nin tarih ve doğa ile iç içe harikası

Ayvalık, zengin tarihi dokusu, plajları ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Cunda Adası ve Ayvalık körfezi, muhteşem manzaralar sunuyor. Şeytan Sofrası ve Aşıklar Tepesi gibi doğal güzellik noktaları, tatil anılarınıza eşsiz kareler eklemenizi sağlayacak. OTEL2024 koduyla yapılan indirimli otel rezervasyonları, tatilinizi daha ekonomik hale getirebilir.

Olimpos: Antik kentten doğal harikalara

Olimpos, antik kent kalıntıları ve Yanartaş'ın efsanevi alevleriyle ünlüdür. Beydağları-Olympos Milli Parkı içinde bulunan bu bölge, doğa yürüyüşleri ve tarih keşifleri için ideal. Olimpos'ta geçireceğiniz sessiz ve huzurlu tatil, yılın geri kalanında yenilenmiş hissetmenizi sağlayacak.

Bu beş destinasyon, 23 Nisan 2024 tatilinde unutulmaz anlar yaşamanız için ideal seçenekler sunuyor. Tatil planlarınızı şimdiden yaparak, baharın tadını çıkarabileceğiniz bir kaçamak için hazırlıklara başlayabilirsiniz.