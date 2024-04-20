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İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!

İstanbul'da zemin sıvılaşması riski en yüksek olan ilçeler belirlendi. Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve diğer riskli ilçeler hangileri? Alınması gereken önlemler neler? Risk altındaki ilçeler ve zemin özellikleri? Sorularının cevapları haberimizde…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı! mask
İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!
İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!
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İstanbul, Türkiye'nin deprem riski en yüksek şehirlerinden biri olarak bilinirken, son yapılan detaylı çalışmalar ve raporlar, şehrin bazı bölgelerinde zemin sıvılaşması riskinin özellikle yüksek olduğunu gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Deprem Master Planı" ve çeşitli bilimsel çalışmalar, bu riski azaltmak için atılması gereken adımları belirliyor.

İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!

Risk Altındaki İlçeler ve Zemin Özellikleri

İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçeleri, Avrupa Yakası'nda sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu bölgeler olarak sıralanırken, Anadolu Yakası'nda ise Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik öne çıkıyor. Bu ilçelerdeki zemin yapısının, deprem anında ciddi sıvılaşma gösterebileceği ve bu durumun binaların zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!

Alınması Gereken Önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü "Deprem Master Planı"na göre, zemin sıvılaşması riski taşıyan bölgelerde yapısal güçlendirme ve zemin iyileştirme çalışmaları öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, riskli bölgelerdeki yeni yapılaşmalar için özel inşaat standartları belirlenmekte ve bu standartlara uyulması zorunlu hale getirilmektedir.

İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!

İstanbul'da Deprem Bilinci ve Hazırlıklar

Şehrin genelinde deprem bilincinin artırılması ve acil durum yönetim planlarının güncellenmesi de büyük önem taşıyor. Deprem anında etkili bir müdahale ve zararın azaltılması için gerekli lojistik ve eğitim çalışmaları, yerel yönetimler tarafından sürekli olarak revize ediliyor.İstanbul'da deprem alarmı: Zemin sıvılaşması riski en yüksek ilçeler açıklandı!

İstanbul'daki deprem riski, özellikle zemin sıvılaşması açısından değerlendirildiğinde, şehrin bazı bölgeleri için ciddi önlemler alınmasını gerektiriyor. Bu önlemler, hem yapısal iyileştirmeleri hem de toplumun bu konudaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.

# istanbul, türkiye, eğitim, avrupa

20 Nis 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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