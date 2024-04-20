Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Batı Karadeniz’de kış lastikleri yerini yaz lastiklerine bırakıyor

1 Nisan itibarıyla sona eren zorunlu kış lastiği uygulaması, Batı Karadeniz bölgesinde, özellikle Düzce ve Bolu'da lastikçilerde büyük bir değişim rüzgarı başlattı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte lastik satış noktalarında yaşanan durgunluk, yerini yaz lastiklerine geçiş için artan bir hareketliliğe bıraktı.

Yaz lastiği değişiminin önemi vurgulanıyor

Servis müdürü Ümit Sel gibi uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmamalarının önemini vurguluyor. Sel, "Yaz lastiğine geçiş yapmanın zamanı geldi. Kış lastikleri, yaz koşullarında aracın performansını olumsuz etkileyerek, yakıt tüketimini artırıyor ve sürüş konforunu düşürüyor," şeklinde konuşuyor.

Doğru lastik seçimi için nelere dikkat edilmeli?

Ümit Sel, lastik alacak vatandaşlara etiketleri kontrol etme, maliyet ve etiket kıyaslaması yapma gibi önemli tavsiyelerde bulunuyor. "Yol tutuşu, ses desibeli ve lastiğin genel özellikleri, doğru seçim yapılmasında kritik faktörlerdir," diyen Sel, ekonomik koşullar nedeniyle yüksek fiyatlar karşısında vatandaşların zorlanabileceğini, ancak güvenli ve ekonomik bir sürüş için doğru lastiği seçmenin şart olduğunu belirtiyor.

Yazın kış lastiği kullanmanın dezavantajları

Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının dezavantajlarına değinen Sel, bu lastiklerin sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybettiğini, aşırı ses yaparak daha fazla yakıt tüketimine neden olduğunu ve yaz koşullarında daha hızlı aşındığını ifade ediyor. Bu durum, kış aylarında yeterli performans alınamamasına yol açıyor.

Uzmanlardan yaz lastiği tavsiyeleri

Lastik değişimi konusunda uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında kesinlikle yaz lastiği kullanmalarını öneriyor. Kış lastiklerinin yaz koşullarında kullanılmasının hem güvenlik hem de maliyet açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Düzce ve Bolu’da lastikçilerde yoğunluk devam ediyor

Bolu ve Düzce'deki lastikçiler, bayram sonrası artan yoğunluğa ve sürücülerin lastik değişim taleplerine yetişmeye çalışıyor. Uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında güvenli bir sürüş deneyimi için kış lastiklerini zamanında yaz lastikleriyle değiştirmeleri gerektiğini ve bu süreçte uzman tavsiyelerine kulak verilmesi gerektiğini öneriyor.