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Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Batı Karadeniz bölgesinde, Düzce ve Bolu'da lastikçilerde yaz lastiği değişim yoğunluğu yaşanıyor. Kış lastiği uygulamasının bitmesiyle başlayan telaşta, sürücülere uygun lastik seçimi için etiket ve maliyet kıyaslamaları öneriliyor. Güvenli sürüş için yaz lastiği ipuçları ve daha fazlası için detaylar haberimizde…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor! mask
Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!
Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!
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Batı Karadeniz’de kış lastikleri yerini yaz lastiklerine bırakıyor

1 Nisan itibarıyla sona eren zorunlu kış lastiği uygulaması, Batı Karadeniz bölgesinde, özellikle Düzce ve Bolu'da lastikçilerde büyük bir değişim rüzgarı başlattı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte lastik satış noktalarında yaşanan durgunluk, yerini yaz lastiklerine geçiş için artan bir hareketliliğe bıraktı.

Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Yaz lastiği değişiminin önemi vurgulanıyor

Servis müdürü Ümit Sel gibi uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmamalarının önemini vurguluyor. Sel, "Yaz lastiğine geçiş yapmanın zamanı geldi. Kış lastikleri, yaz koşullarında aracın performansını olumsuz etkileyerek, yakıt tüketimini artırıyor ve sürüş konforunu düşürüyor," şeklinde konuşuyor.Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Doğru lastik seçimi için nelere dikkat edilmeli?

Ümit Sel, lastik alacak vatandaşlara etiketleri kontrol etme, maliyet ve etiket kıyaslaması yapma gibi önemli tavsiyelerde bulunuyor. "Yol tutuşu, ses desibeli ve lastiğin genel özellikleri, doğru seçim yapılmasında kritik faktörlerdir," diyen Sel, ekonomik koşullar nedeniyle yüksek fiyatlar karşısında vatandaşların zorlanabileceğini, ancak güvenli ve ekonomik bir sürüş için doğru lastiği seçmenin şart olduğunu belirtiyor.Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Yazın kış lastiği kullanmanın dezavantajları

Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının dezavantajlarına değinen Sel, bu lastiklerin sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybettiğini, aşırı ses yaparak daha fazla yakıt tüketimine neden olduğunu ve yaz koşullarında daha hızlı aşındığını ifade ediyor. Bu durum, kış aylarında yeterli performans alınamamasına yol açıyor.Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Uzmanlardan yaz lastiği tavsiyeleri

Lastik değişimi konusunda uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında kesinlikle yaz lastiği kullanmalarını öneriyor. Kış lastiklerinin yaz koşullarında kullanılmasının hem güvenlik hem de maliyet açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.Batı Karadeniz'de yaz lastiği değişimi, Düzce ve Bolu’da yoğunluk artıyor!

Düzce ve Bolu’da lastikçilerde yoğunluk devam ediyor

Bolu ve Düzce'deki lastikçiler, bayram sonrası artan yoğunluğa ve sürücülerin lastik değişim taleplerine yetişmeye çalışıyor. Uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında güvenli bir sürüş deneyimi için kış lastiklerini zamanında yaz lastikleriyle değiştirmeleri gerektiğini ve bu süreçte uzman tavsiyelerine kulak verilmesi gerektiğini öneriyor.

# karadeniz, nisan, düzce, seçim, ramazan, Kış lastikleri, kış lastiği

20 Nis 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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