Mevsim geçişlerinde ishale dikkat!

Çocuklarda ishal, özellikle mevsim değişikliklerinde yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Virüslerin neden olduğu bu durum, çeşitli belirtilerle ebeveynlere alarm verir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi’nin önerileriyle, ishalin nedenleri, belirtileri ve evde alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgiler sunuyoruz.

Virüsler ishalin başlıca sebebi

Dr. Çebi’ye göre, çocuklarda ishale en çok yol açan faktör virüslerdir. Özellikle rotavirüs gibi enfeksiyonlar, sık sık el yıkama gibi basit hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde hızla yayılabilir. İshalin diğer yaygın belirtileri arasında sulu dışkılama, ateş, kusma ve karın ağrısı bulunur. Bakteriyel ve parazitik ishaller ise genellikle hijyen eksikliği ve kontamine yiyeceklerle ilişkilidir.

İshalin süreci ve idare edilmesi

Çocuklardaki ishal vakaları çoğunlukla hafif geçer ve birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir. Dr. Çebi, ishalin genellikle 24-48 saat sürdüğünü, ancak bazı durumlarda daha uzun sürebileceğini belirtir. İshalin erken belirtileri arasında kusma yer alır ve bu, çocuğun vücudunun toksinleri atma çabasının bir parçası olabilir.

İshalde acil müdahale gerektiren durumlar

Özellikle küçük çocuklar ve bebeklerde ishal, hızlı bir şekilde ciddiye alınması gereken bir durum olabilir. Ateş, kusma ve şiddetli ishalin eşlik ettiği durumlar acil doktor müdahalesi gerektirir. Dr. Çebi, dehidratasyon belirtileri olan kuru ağız, azalan gözyaşı ve hızlı nefes alıp verme gibi durumların acil tedavi edilmesi gerektiğini vurgular.

İshal sırasında beslenme önerileri

İshal döneminde çocuğun alması gereken sıvı miktarı artırılmalıdır. Dr. Çebi, bol su içilmesi ve sık sık beslenme önerisinde bulunurken, ağır, yağlı ve şekerli gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirtir. İshal sırasında süt ürünleri ve meyve suları gibi bazı yiyecek ve içeceklerin durumu kötüleştirebileceğini ekler.

Evde ishal tedavisi ve doktora başvuru zamanı

Evde ishal tedavisinde ilk adım, bol miktarda sıvı tüketimi ve hafif diyet uygulamaktır. Ancak, Dr. Çebi özellikle belirtir ki, 1 yaş altındaki bebeklerde veya şiddetli ishal belirtileri gösteren çocuklarda hemen doktora başvurulmalıdır. Probiyotik takviyeleri ve ilaç kullanımı sadece doktor tavsiyesiyle yapılmalıdır.