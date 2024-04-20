Bolu’nun yaban hayatına açılan kapıları… Göynük Kapı Ormanı, Yedigöller ve Bolu Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Bolu'nun Doğa Harikaları: Göynük Kapı, Yedigöller ve Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları

Bolu, Türkiye'nin en değerli doğal güzelliklerini barındırıyor ve aynı zamanda üç farklı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile çevresel sürdürülebilirlik adına büyük bir öneme sahiptir. Göynük Kapı Ormanı, Yedigöller ve Abant, yaban hayatının korunması ve çeşitliliğin artırılması için özel olarak ayrılmış alanlardır. Bu sahalar, ekosistemlerin korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapmakta ve ziyaretçilere benzersiz doğal deneyimler sunmaktadır.

Göynük Kapı Ormanı: Bolu'nun biyoçeşitlilik kale

Göynük Kapı Ormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Bolu'nun Göynük ilçesine sadece 5 kilometre mesafede yer alır. Toplamda 21.964 hektarlık bir alana yayılan bu saha, kızıl geyik, karaca ve yaban domuzu gibi çeşitli hayvan türlerinin yanı sıra, zengin bitki türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Sahadaki düzenli envanter ve koruma çalışmaları, bu türlerin nesillerinin sürdürülebilir bir şekilde korunmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

Yedigöller: Bolu'nun doğal güzellikleri ve vahşi yaşamı

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Bolu'nun merkez ve Mengen ilçeleri arasında, 40.152,9 hektarlık büyük bir alanda konumlanmıştır. Bu alan, tehlike altındaki vaşak ve ayı gibi türlerin yanı sıra, kızıl geyik ve karaca gibi daha yaygın türler için de koruma sağlar. Yedigöller Milli Parkı'nı içinde barındıran saha, doğa severlere yıl boyunca çeşitli aktiviteler sunar ve her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeridir.

Abant: Biyolojik çeşitliliğin ve turizmin merkezi

Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 94 hektarlık bir Geyik Üretme İstasyonu etrafında şekillendirilmiştir. 2006 yılında resmi olarak geliştirme sahası olarak ilan edilen bu alan, Abant Gölü ve çevresinin zengin faunası ve florası ile dikkat çeker. Bu alanda günübirlik ziyaretçiler için doğa yürüyüşü, kamping ve sportif olta balıkçılığı gibi çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir.

Koruma ve gelişme planlarının önemi

Bolu'daki bu üç yaban hayatı geliştirme sahası, yönetim ve gelişme planları ile desteklenmektedir. Bu planlar, sahaların biyolojik çeşitliliğini korumak, yaban hayatını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve turizm faaliyetlerini desteklemek için düzenli olarak gözden geçirilir. Av koruma ve kontrol çalışmaları da bu planların bir parçasıdır, böylece sahalarda avlanma ve diğer tehditler efektif bir şekilde yönetilir.

Ekonomik ve ekolojik faydalar

Bolu'nun yaban hayatı geliştirme sahaları, ormancılık, arıcılık, tarım ve hayvancılık gibi geleneksel faaliyetlere ev sahipliği yaparken, av turizmi, sportif olta balıkçılığı ve tabiat turizmi gibi modern ekonomik faaliyetleri de desteklemektedir. Bu çeşitlilik, Bolu'nun doğal kaynaklarını korurken yerel halka ekonomik faydalar sağlamaktadır.

Bolu'nun doğal harikaları ziyaretçileri bekliyor

Göynük Kapı, Yedigöller ve Abant gibi yaban hayatı geliştirme sahaları, Bolu'yu Türkiye'nin en çekici doğa turizmi destinasyonlarından biri yapmaktadır. Bu alanlar, doğal güzelliklerin yanı sıra biyolojik çeşitlilik ve ekosistem sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turist bu doğal güzellikleri keşfetmek için Bolu'ya akın eder.