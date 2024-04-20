Bolu'da MHP'den Şehitler Haftası'na özel anma törenleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Teşkilatı, vatan savunmasında hayatını kaybeden kahramanları anmak için 14-20 Nisan tarihlerinde Şehitler Haftası dolayısıyla bir dizi özel etkinlik düzenledi. MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve diğer ileri gelen parti üyeleri şehit mezarlarını ve derneklerini ziyaret etti…

Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, Bolu Şehit ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bolu Şubesi'nin de ziyaret edilmesiyle şehit aileleri ve gazilere olan desteğin altı çizildi. MHP Bolu İl ve ilçe yöneticileri, dernek liderleriyle görüşerek, onlara teşekkürlerini iletti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Dualarla ve saygıyla şehitleri anma

MHP Bolu teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikler, şehitlik ziyaretleriyle sınırlı kalmayarak, çeşitli anma programları ve dualarla devam etti. Bu programlar, şehitlerin fedakarlıklarını onurlandırmak ve onlara duyulan minnettarlığı ifade etmek amacıyla büyük bir özenle gerçekleştirildi.

Çelikkol: "Şehitlerimizin fedakarlıkları unutulmayacak"

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, yaptığı açıklamada, şehitlerin vatanımız için gösterdiği üstün fedakarlıkların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı. Çelikkol, "Bu kutsal topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş, bizlere emanet edilmiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız," dedi.

Gelecek nesillere değerlerimizi aktarma sorumluluğu

Şehitler Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler, gelecek nesillere milli değerlerimizi ve tarih bilincimizi aktarma konusunda önemli bir işlev gördü. Bu etkinlikler, genç nesillerin milli değerlere olan saygısını artırma ve bu değerlerin bilincini yükseltme amacını taşıyor.

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkma çağrısı

Bu özel haftada gerçekleştirilen etkinlikler, şehitlerimizin hatırasına duyulan saygıyı pekiştirmekte ve toplumsal hafızada onların yerini sağlamlaştırmaktadır. MHP Bolu İl Teşkilatı, bu anlamlı etkinliklerle şehitlerimizin yad edilmesini sağlayarak, toplumsal birlik ve beraberlik mesajını güçlü bir şekilde iletmektedir.