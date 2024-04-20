Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz için 'Benim Şampiyonum' paylaşımı

Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'a destek verdi: "Benim Şampiyonum"

Survivor Yolculuğu Son Buldu, Aşk Devam Ediyor

Survivor 2021 finalisti ve son dönemde adından sıkça söz ettiren Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024 sezonundan geçtiğimiz haftalarda elendi. Bu süreçte, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasmin Erbil, Poyraz'ın yanında yer alarak ona desteğini açıkça gösterdi. Erbil, sevgilisiyle birlikte daha önceki tatillerden birinde çekilmiş özel bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Erbil Ailesinde Derin Bağlar ve Yaralar

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden olan Yasmin Erbil, babası ile ilişkisini de zaman zaman gündeme getiriyor. Yasmin Erbil, geçmişte katıldığı bir YouTube programında babası ile ilişkisini "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" sözleriyle özetlemiş ve "Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak" demişti.

Takipçilerden Tam Destek

Yasmin Erbil'in bu duygusal ve samimi paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi ve destek gördü. Yorum ve beğenilerle sevgilisine olan desteğini pekiştiren Erbil, sosyal medya üzerinden de etkileşimini artırıyor.

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin, Yiğit Poyraz'ın Elenmesi Üzerine Duygusal Bir Paylaşım Yaptı: "Benim Şampiyonum" diyerek destek verdi. Survivor All Star 2024 macerası sona eren Poyraz için sosyal medya desteği yoğun oldu.