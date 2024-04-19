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Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı

Meteoroloji, AFAD ve Bolu Valiliği, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için şiddetli fırtına uyarısı yaparak, vatandaşların güvenlik önlemleri almasını öneriyor. Fırtına sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler haberimizde…

Sadiye Dura
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Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı mask
Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı
Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere Batı Karadeniz ve çevre illeri için şiddetli fırtına uyarısı yaparak vatandaşları teyakkuza geçirdi. Bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı

Bolu Valiliği ve AFAD'dan önlem çağrısı

Bolu Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası fırtına zararlarını minimize etmek için vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, toz fırtınası ve soba zehirlenmeleri gibi potansiyel tehlikelere karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Fırtına sırasında alınacak önlemler

Vatandaşlardan mümkünse evden çıkmamaları istenirken, zorunlu dışarı çıkışlarda çatı uçması ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi halinde araç kullanımından kaçınılması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması öneriliyor.Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı

Elektrik kesintilerine karşı hazırlık önerileri

Fırtına nedeniyle olası elektrik kesintilerine karşı vatandaşlar, özellikle acil durum kitlerini hazır bulundurmalıdır. Fener, yedek pil gibi acil durum malzemelerinin yanı sıra, su ve temel gıda stoklarının da yapılması tavsiye ediliyor.

Güncel bilgiler için kaynaklar

Fırtına ile ilgili son dakika gelişmelerini takip etmek için Gerede Medya Takip, AFAD ve Bolu Valiliği’nin web siteleri ile sosyal medya hesapları sürekli güncellenmektedir. Bu kaynaklar, fırtına ile ilgili en güncel bilgileri ve gerekli tüm uyarıları vatandaşlara ulaştırmakta büyük rol oynamaktadır.Batı Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına alarmı

Topluluk olarak güvenlik

Bolu ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, fırtına sırasında ve sonrasında birbirlerine destek olarak ve önerilen güvenlik önlemlerini alarak olası zararları en aza indirgeyebilirler. Toplumun her bireyinin bu süreçte sorumluluk alması, genel güvenliği artıracaktır.

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19 Nis 2024 - 17:16 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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