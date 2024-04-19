Bolu'da pompalı tüfekle ailesini vuran eniştenin ilk mahkemesi görüldü: 90 Yıl hapis talebi!

Bolu'da, miras nedeniyle alevlenen husumet kanlı bir olaya dönüştü. Kenan Ünen isimli şahıs, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kayınbiraderi ve iki oğluna pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.

İlk duruşma gerçekleşti

Kenan Ünen, 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen olayın ardından tutuklandı ve hakkında 90 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmaya SEGBİS aracıyla katılan sanık, suçlamaları kabul etmediğini ve olay günü öldürme niyeti olmadığını belirtti.

Olayın gelişimi

İddialara göre, Kenan Ünen olay günü oğlu Taner ile birlikte miras meselesini çözmek için bir emlakçıyla görüşmeye gitmişti. Emlakçı aracılığıyla gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında Ekrem Üreten'in tehditler savurduğu iddia edildi. Tartışma sonrasında Kenan ve oğlu, sanayi sitesine giderek Ekrem Üreten'e ait aracı alarak borçlarını tahsil etmeye çalıştı. Durumun daha da gerilmesiyle Kenan Ünen, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtı.

Mahkeme kararı ve aile üyelerinin ifadeleri

Sanık Kenan Ünen, savunmasında kendisine ve oğluna yönelik tehditler olduğunu ve kendini savunma amacıyla ateş ettiğini belirtti. Ancak müşteki sanık Ekrem Üreten ise Kenan'ın tehditlerle olayı başlattığını ve oğlunun ölümüne neden olduğunu söyledi. Mahkeme, Kenan Ünen'in tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Toplum ve hukuk nezdinde yankıları

Bu olay, miras gibi aile içi meselelerin ne kadar şiddetli sonuçlar doğurabileceğini ve yasal süreçlerin bu tip olaylarda ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bolu halkı ve Türkiye genelinde bu tür aile içi şiddet olayları, toplumsal barışın korunması adına ciddi endişeler yaratmaya devam ediyor.