Tuba Ünsal: Çocuklarımı şımartmadan büyütüyorum

Sade Yaşamın Peşinde Bir Yıldız

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı "Empati" adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Para biriktirme yöntemlerinden bahseden Ünsal, "Arkadaşlarımın kıyafetlerini yıpranana kadar giydim ve aynı prensibi çocuklarıma da aşılıyorum" dedi. Ünsal, kızı Sare'nin bir kıyafetini satmadan yenisini almadığını ve ikinci el kıyafetlerle büyüdüğünü belirtti.

İlk Evinin Hikayesi ve Finansal Mücadeleler

Ünsal, 17 yaşında aldığı ilk ev anısını paylaşarak, "Babam ilk başta izin vermiyordu. Bana 'Yalnız yaşamak için ev alman gerekiyor' diyerek koşullar koydu. Ben de bankadan kredi çekip 30 metrekarelik bir ev aldım" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, kendisi gibi yokluk gören birçok insanın aksine çocuklarını şımartmadığını, onların da zorlanarak bir şeyler elde etmelerini istediğini ifade etti.

Şöhretin Getirdikleri ve Zorlukları

Tuba Ünsal, şöhretin hayatına etkileri üzerine de samimi itiraflarda bulundu. "Şöhret, çok büyük bir ateşten gömlek" diyen Ünsal, babasının ünlülüğünden dolayı çok eziyet çektiğini ve sürekli olarak 'elalem ne der' endişesiyle mücadele ettiğini anlattı. Kendisi hakkında atılan iftiralar karşısında sık sık "Yanlış mı yapıyorum?" diye sorduğunu belirten Ünsal, bu süreçte aklını nasıl yitirmediğine kendisinin de şaşırdığını dile getirdi.

Meslektaşıyla Rekabet ve İlişkiler

Programda ayrıca meslektaşı Özgü Namal ile olan ilişkisine de değinen Ünsal, "Özgü ile aynı reklam görüşmelerine giderdik ve 'Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor çünkü sen seçiliyorsun' derdi" şeklinde konuştu. Tuba Ünsal, Özgü Namal'ın televizyona geçiş yaparak başarılı olduğunu sözlerine ekledi.