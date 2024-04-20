Batı Karadeniz'de kahverengi kokarcaya hunili savaş açıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesi, Batı Karadeniz bölgesinde tarım alanları için büyük bir tehdit olan kahverengi kokarcaya karşı mücadelede öncü bir rol üstleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan kapsamlı bir mücadele planı, bölgedeki fındık üreticileri için umut vaat ediyor.

Entegre mücadele yöntemleri ve feromon tuzaklarının kullanımı

"Kahverengi Kokarca Acil Eylem Planı" çerçevesinde, feromon içeren hunili tuzaklar kullanılarak zararlı popülasyon izlenmeye başlandı. Bu tuzaklar, zararlıların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri belirlemekte ve biyolojik mücadele stratejilerinin etkin şekilde uygulanmasında kritik bir role sahip.

Biyolojik mücadelenin gücü ve samurai arılarının kullanımı

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, biyolojik mücadelede samurai arılarının kullanımına dikkat çekti. Bu arılar, kahverengi kokarca popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına almayı amaçlıyor. Sağlam, bu yöntemin zararlıları etkili bir şekilde yönetmede ne kadar hayati olduğunu vurguladı.

Kimyasal mücadelede bilinçli ve kontrollü yaklaşım

Çarşamba ilçesinde kimyasal mücadele, sadece son çare olarak ve uzman denetiminde uygulanmakta. Müdür Sağlam, çevresel etkileri minimize etmek ve yan etkilerden kaçınmak için her zaman bilinçli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Sahada sürekli izleme ve tuzak kontrolü

Proje kapsamında, yerleştirilen tuzaklar düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu sürekli izleme sayesinde, mücadele stratejileri anında güncellenerek, zararlıyla mücadelede proaktif ve hızlı müdahaleler sağlanıyor.

Uzun vadeli başarı ve bölgesel etki

Samsun Çarşamba'daki bu çevreci mücadele yöntemi, kahverengi kokarca gibi zararlılarla başa çıkmanın yeni ve etkili yollarını sunarak, diğer bölgeler için de bir örnek teşkil ediyor. Projenin uzun vadeli başarısı, zararlı popülasyonları yönetme konusunda yeni standartlar oluşturabilir.