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Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Bolu'da yaşanan aile içi şiddet trajedisi, damadın eşini ve kayınpederini hayattan koparmasıyla sonuçlandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! mask
Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!
Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!
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Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde, gece yarısı meydana gelen korkunç bir olay, aile içi şiddetin en acı sonuçlarından birini ortaya koydu. Tartışma sırasında bir adam, eşini ve kayınpederini bıçaklayarak hayattan kopardı, kayınvalidesini ise yaraladı.

Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Olayın detayları

Olay, saat 00.30 sularında Bolu’da Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan ve 14 yıl önce Serkan Zengin ile evlenen Meltem Zengin, son zamanlarda eşiyle yaşadığı geçimsizlikleri ailesine anlatmıştı. İşten çıkan Meltem, babası Turgut Doğanyiğit tarafından alınarak ailesinin evine götürüldü. Ancak, gece yarısı Serkan Zengin, kayınpederinin evine giderek eşiyle konuşmak istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlenerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Kanlı saldırı ve sonuçları

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Zengin, evde bulduğu bıçakla önce eşine ardından kayınpederine saldırdı. Kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatlarını kaybetti ve Meltem Zengin ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araya giren kayınvalide Emine Doğanyiğit ise kolundan yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, Serkan Zengin kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Gözaltı ve ifade

Polis ekipleri tarafından yakalanan Serkan Zengin, emniyette verdiği ifadede, eşiyle sık sık yaşadıkları geçimsizliklerin bu olaya yol açtığını belirtti. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye çıkartılarak mahkemeye sevk edildi. Polisin ve savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bolu’da karısını ve kayınpederini hayattan koparan damadın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Ailenin durumu

Olay, Serkan ve Meltem Zengin çiftinin 13 ve 15 yaşlarında olan iki kız çocuklarını yetim bıraktı. Ailenin yakınları ve komşuları, yaşanan bu trajedinin şokunu yaşıyor. Emine Doğanyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

# zengin, aile, polis

19 Nis 2024 - 17:36 Bolu- Asayiş

Mahreç  Mustafa Aykan

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