20 Nis 2024 - 10:30- Sağlık G:

Uganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor

Uganda'da kırmızı göz hastalığı vakaları son üç haftada 954'ten 7,596'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı, özellikle Kampala, Arua, Mbale ve Kagadi'de vakaların arttığını bildirdi. Hastalık, kalabalık ortamlarda hızla yayılıyor.

Osman Aykan
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Uganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor mask
Uganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor
Uganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor
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Uganda Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Durum Uyarısı

Uganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor

Uganda Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde endişe verici bir şekilde artan "kırmızı göz" hastalığı vakalarına dikkat çekti. Son üç hafta içinde, hastalığın vaka sayısı 954'ten 7 bin 596'ya yükselerek ciddi bir sağlık krizine işaret etti. Bakanlık, özellikle Kampala, Arua, Mbale ve Kagadi gibi bölgelerde vakaların yoğunlaştığını kaydetti.

Hastalığın Yayılımı ve Risk GruplarıUganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor

Hastalık, özellikle hapishane, okul ve sağlık merkezleri gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılıyor. Sağlık uzmanları, fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi kalabalık ortamlarda hastalığın daha hızlı bir şekilde bulaşabileceği konusunda uyarıyorlar. Yoğun nüfuslu şehirlerdeki yayılma hızı da endişeleri artırıyor.

Önlemler ve Toplum Sağlığına Yönelik TavsiyelerUganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor

Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığına yakalanan bireylere siyah gözlük takmalarını ve kişisel eşyalarını diğerlerinden ayırmalarını öneriyor. Bu önlemler, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip. Ayrıca, vatandaşlara kişisel hijyen kurallarına daha sıkı şekilde uymaları ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları tavsiye ediliyor.

20 Nis 2024 - 10:30 - Sağlık

Mahreç  Osman Aykan

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