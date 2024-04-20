Uganda'da kırmızı göz salgını hızla yayılıyor

Uganda Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Durum Uyarısı

Uganda Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde endişe verici bir şekilde artan "kırmızı göz" hastalığı vakalarına dikkat çekti. Son üç hafta içinde, hastalığın vaka sayısı 954'ten 7 bin 596'ya yükselerek ciddi bir sağlık krizine işaret etti. Bakanlık, özellikle Kampala, Arua, Mbale ve Kagadi gibi bölgelerde vakaların yoğunlaştığını kaydetti.

Hastalığın Yayılımı ve Risk Grupları

Hastalık, özellikle hapishane, okul ve sağlık merkezleri gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılıyor. Sağlık uzmanları, fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi kalabalık ortamlarda hastalığın daha hızlı bir şekilde bulaşabileceği konusunda uyarıyorlar. Yoğun nüfuslu şehirlerdeki yayılma hızı da endişeleri artırıyor.

Önlemler ve Toplum Sağlığına Yönelik Tavsiyeler

Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığına yakalanan bireylere siyah gözlük takmalarını ve kişisel eşyalarını diğerlerinden ayırmalarını öneriyor. Bu önlemler, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip. Ayrıca, vatandaşlara kişisel hijyen kurallarına daha sıkı şekilde uymaları ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları tavsiye ediliyor.