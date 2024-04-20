İnsan Kanından Beslenen Ölümcül Mikroorganizmalar Endişe Yaratıyor

Bilim İnsanları Alarm Veriyor: İnsan Kanıyla Beslenen Bakteriler

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Eyalet Üniversitesi'nden (WSU) bilim insanları, son araştırmalarında, bazı ölümcül bakteri türlerinin insan kanındaki kimyasal maddelerle beslendiğini ve bu durumun yeni bir bakteriyel tehlike oluşturduğunu keşfetti. Araştırma lideri Siena Glenn tarafından yapılan açıklamada, gıda kaynaklı Salmonella, Escherichia coli ve Citrobacter koseri gibi bakterilerin, "vampir gibi" insan kanına yönelerek beslendikleri tespit edildi.

Bakteriyel Vampirizm: Bir Sağlık Tehdidi

Bu bakteriler, özellikle bağırsak hastalıkları olan kişilerde, sindirim sistemindeki kesikler yoluyla kan dolaşımına geçebilir ve çok kısa sürede, yaklaşık bir dakika içinde, kanın kimyasal bileşenlerini tespit ederek onlardan beslenebilir. Bu durum, bakterilerin kan dolaşımı enfeksiyonları oluşturma riskini artırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yeni Tedavi Yöntemleri Üzerine Çalışmalar

Glenn ve ekibi, bu bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma biçimlerini anladıktan sonra, bu bilgiyi kullanarak enfeksiyonları önlemeye yönelik yeni ilaçlar geliştirebileceklerini ifade ediyor. Bu ilaçlar, özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan kişiler için büyük bir umut kaynağı olabilir.

Araştırma ve Toplum Sağlığına Katkıları

Bu önemli bulgular, bilimsel dergi eLife'da yayımlanarak, global sağlık topluluğu içinde önemli bir yankı uyandırdı. Araştırmanın sonuçları, hem bakteriyel enfeksiyonların anlaşılmasını derinleştiriyor hem de potansiyel olarak ölümcül olabilecek kan dolaşımı enfeksiyonlarına karşı yeni korunma yöntemleri geliştirilmesine katkı sağlıyor.