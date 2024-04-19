Galatasaray'da beş yıldız nikah tazeledi: Muslera ve Torreira dahil yeniden anlaşma!

İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen görkemli bir törenle Galatasaray, takımın beş önemli oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı. Tören, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbolcular Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Dursun Özbek: "Yeni Başarılara Yelken Açıyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek törende yaptığı konuşmada, futbolcuların kulübe olan bağlılıklarını ve takımdaki liderlik rollerini övdü. Özellikle Fernando Muslera’nın 13 yıllık süreçteki bağlılığını ve sahadaki liderliğini vurgulayan Özbek, Muslera’yı artık bir yabancı futbolcu olarak değil, bir Galatasaraylı olarak gördüklerini belirtti. Özbek, Abdülkerim Bardakcı’nın da başlangıçtaki eleştirilere rağmen sergilediği performansla herkesi yanılttığını ve takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Futbolcuların Gözünden: Yeniden Anlaşmanın Önemi

Futbolcular da törende duygusal açıklamalar yaparak, Galatasaray’a olan bağlılıklarını ve takımda uzun yıllar boyunca kalmak istediklerini dile getirdiler. Lucas Torreira, Muslera'nın takıma katılmasındaki etkisini anlatırken, Kaan Ayhan ise Galatasaray'ın başarılarına katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Barış Alper Yılmaz ise, genç bir yetenek olarak, kendisine bu fırsatı veren yönetim ve hocaya teşekkürlerini sundu.

Erden Timur: "Hayallerimize Bir Adım Daha Yaklaştık"

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ise, geçen sezon başarıyla tamamlanan kampanyaların ardından bu yıl da hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Timur, takımın birlik ve beraberliğinin, sahadaki başarının ötesinde, takım oyuncuları arasında kurulan dostlukların da bu başarıda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Galatasaray'ın Geleceğe Bakışı

Tören, futbolcular için hazırlanan özel videoların gösterimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Galatasaray, bu yeni sözleşmelerle birlikte, hem sahadaki başarılarını sürdürmeyi hem de kulüp değerlerini ve tarihini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Yönetim ve futbolcular, bu anlaşmaların takım için yeni bir başlangıç oluşturduğuna ve tüm taraftarların gurur duyduğuna inanıyor.