Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Boluspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol 1.Lig'in 31. haftası, futbolseverleri büyük bir heyecana davet ediyor. Eyüpspor ile Boluspor, Eyüp Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma, hem liderlik yarışını hem de play-off mücadelesini doğrudan etkileyen kritik bir öneme sahip.

Eyüpspor – Boluspor maçı hangi kanalda?

Maç, bugün saat 19:00'da TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanallarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Hakemler belli oldu

Maçın yönetimi, deneyimli hakem Raşit Yorgancılar'a emanet. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Mehmet Şengüliz yapacak. Bu kadro, maçın adaletli ve düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sahada olacak.

Boluspor'un play-off mücadelesi

Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boluspor, şu ana kadar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 46 puan kazandı. Bu puanla play-off hattında yer alan Boluspor, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Lider Eyüpspor'un formda sezonu

Ligde adeta fırtına gibi esen Eyüpspor, bu sezon 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle toplam 68 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. İstanbul temsilcisi, son beş lig maçında topladığı 7 puanla stabil bir performans sergileyerek liderliğini korumayı başardı.

Geçmiş rekabet ve ilk yarı sonuçları

İki takım arasında geçmişte yapılan son beş karşılaşmada Boluspor, 3 galibiyet ile üstünlük sağlarken; Eyüpspor bu süreçte sadece bir kez galibiyet elde etti. Sezonun ilk yarısında Bolu'da yapılan karşılaşmada ise Eyüpspor, Boluspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Boluspor, deplasman rekabetinde daha dirençli bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Maçın önemi

Bu maç, Boluspor için play-off hattında kalabilme, Eyüpspor için ise liderliği koruyabilme açısından büyük önem taşıyor. İki takım da sezonun bu kritik döneminde puan mücadelesinde önemli bir sınav verecek.