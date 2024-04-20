Kocaeli ve Bolu'dan 2 vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı!

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara'da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.