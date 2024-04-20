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Kocaeli ve Bolu'dan 2 vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı!

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran polisin operasyonuyla yakalandı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Kocaeli ve Bolu'dan 2 vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı! mask
Kocaeli ve Bolu'dan 2 vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı!
Kocaeli ve Bolu'dan 2 vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı!
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Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli ve Bolu'dan 2 vatandaşı 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı!


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara'da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
# istanbul, polis, ankara

20 Nis 2024 - 14:51 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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