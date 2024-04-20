Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama!

Tanju Özcan’ın, Cuma günü imzaladığı atama kararı ile Bolu Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’ne Osman Aslan, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne Ali Keşçioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne Selami Cebeci getirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce de geçmişte uzun yıllar Bolu Belediyesi Satın Alma Birim Sorumlusu olarak görev yapan CHP Belediye Meclis Üyesi Süleyman Can’ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamıştı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.