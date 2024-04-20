Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama!

Tanju Özcan’ın, Cuma günü imzaladığı atama kararı ile Bolu Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’ne Osman Aslan, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne Ali Keşçioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne Selami Cebeci getirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce de geçmişte uzun yıllar Bolu Belediyesi Satın Alma Birim Sorumlusu olarak görev yapan CHP Belediye Meclis Üyesi Süleyman Can’ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamıştı.