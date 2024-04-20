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Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama!

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2’nci döneminde yönetim kademesini daha da güçlendirmek için bazı müdürlüklere yeni atamalar yaptı.

Osman Aykan
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Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama! mask
Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama!
Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama!
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Bolu Belediyesi Müdürlüklerine 3 yeni atama!

Tanju Özcan’ın, Cuma günü imzaladığı atama kararı ile Bolu Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’ne Osman Aslan, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne Ali Keşçioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne Selami Cebeci getirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce de geçmişte uzun yıllar Bolu Belediyesi Satın Alma Birim Sorumlusu olarak görev yapan CHP Belediye Meclis Üyesi Süleyman Can’ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamıştı.
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20 Nis 2024 - 15:08 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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