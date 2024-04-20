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Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!

Düzce'de, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğini Çöpe Atma" isimli geri dönüşüm projesi kapsamında, 11 öğrenci yurdunda toplam 30 ton plastik şişe toplanarak geri dönüştürüldü. Bu proje, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve plastik atıkların doğaya zarar vermesini önlemeyi amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket! mask
Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!
Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!
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Öğrencilerden Tam Destek

Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde 4. sınıf öğrencisi olan Meryem Atik, projeye duydukları desteği belirtirken, günlük yaşamlarında plastik tüketiminin geri dönüşümle değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Öğrenciler, yemekhanelerde ve yurt odalarında içtikleri suyun plastik şişelerini, katlara yerleştirilen özel geri dönüşüm kutularına atarak geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar.

Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!

Toplanan Atıklar Yeniden Hayat Buluyor

Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Nilüfer Özmen Türk, yurtlarında konaklayan 584 öğrenci ile eğitim öğretim dönemi boyunca toplanan 30 ton pet şişenin geri dönüşüm sürecine kazandırıldığını belirtti. Bu sayede, toplanan plastik şişeler işlenerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor ve çevre korunuyor.Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!

Çevreci Bilinç ve Aktif Katılım

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu öncü projenin, diğer kurumlar ve üniversiteler tarafından da örnek alınması bekleniyor. Öğrenciler, bu proje ile sadece çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için aktif roller üstleniyorlar.Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!

Plastik Atıklar Değer Buluyor

Düzce Üniversitesi ve ilgili yurtların iş birliği ile gerçekleştirilen bu geri dönüşüm hamlesi, genç nesillerin çevre sağlığına verdikleri önemi gözler önüne seriyor. Toplanan plastik atıklar, çevreye zarar vermeden yeniden ekonomiye kazandırılıyor.Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!

# spor, düzce, destek, çevre, eğitim

20 Nis 2024 - 15:22 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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