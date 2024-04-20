Üniversiten öğrencilerinden alkışlanacak hareket!

Öğrencilerden Tam Destek

Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde 4. sınıf öğrencisi olan Meryem Atik, projeye duydukları desteği belirtirken, günlük yaşamlarında plastik tüketiminin geri dönüşümle değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Öğrenciler, yemekhanelerde ve yurt odalarında içtikleri suyun plastik şişelerini, katlara yerleştirilen özel geri dönüşüm kutularına atarak geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar.

Toplanan Atıklar Yeniden Hayat Buluyor

Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Nilüfer Özmen Türk, yurtlarında konaklayan 584 öğrenci ile eğitim öğretim dönemi boyunca toplanan 30 ton pet şişenin geri dönüşüm sürecine kazandırıldığını belirtti. Bu sayede, toplanan plastik şişeler işlenerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor ve çevre korunuyor.

Çevreci Bilinç ve Aktif Katılım

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu öncü projenin, diğer kurumlar ve üniversiteler tarafından da örnek alınması bekleniyor. Öğrenciler, bu proje ile sadece çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için aktif roller üstleniyorlar.

Plastik Atıklar Değer Buluyor

Düzce Üniversitesi ve ilgili yurtların iş birliği ile gerçekleştirilen bu geri dönüşüm hamlesi, genç nesillerin çevre sağlığına verdikleri önemi gözler önüne seriyor. Toplanan plastik atıklar, çevreye zarar vermeden yeniden ekonomiye kazandırılıyor.