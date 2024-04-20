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Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbahar mevsiminin vazgeçilmezi haline gelen ve doğal bir tünel izlenimi veren ağaçlar, ziyaretçilerini adeta bir doğa harikasıyla karşılıyor. Bartın'a bağlayan 5 kilometrelik yol boyunca uzanan bu ağaç tüneli, özellikle ilkbaharda yeşilin her tonuna bürünerek görenleri kendine hayran bırakıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor mask
Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor
Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor
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İlkbaharın Müjdecisi: Yeşilin Her Tonu

Kış mevsiminde beyaz bir örtüyle kaplanan ve sonbaharda kırmızı tonlarının hakim olduğu Safranbolu'nun ağaç tüneli, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşilin tüm tonlarına ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliklerin ortaya çıktığı bu dönemde yol, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın canlanışını da hissettiriyor.

Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor

Fotoğraf Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi

Karayolu üzerindeki bu büyüleyici ağaç tünel, özellikle düğün sezonunda gelin ve damatların uğrak noktası oluyor. Doğal bir dekor olarak ön plana çıkan yol, unutulmaz düğün fotoğrafları için ideal bir fon sağlıyor. Sürücülerin de uğrak yeri olan bu tünel, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor ve ziyaretçi çekiyor.Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor

Teknoloji ile Doğanın Buluşması: Drone Görüntüleri

İlkbaharın gelişinin dron ile kaydedildiği Safranbolu ağaç tüneli, yukarıdan bakıldığında daha da etkileyici bir manzara sunuyor. Teknolojinin sunduğu bu yeni perspektif, ağaç tünelinin her yönüyle keşfedilmesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.Bu tünel gördüklerinizden çok farklı! Gören bir daha geliyor

Safranbolu, bu doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İster bir doğa yürüyüşü, ister bir fotoğraf turu olsun, bu eşsiz güzergah her türlü etkinlik için cazip bir seçenek sunuyor. Gelin, Safranbolu'nun bu eşsiz manzarasını keşfedin ve doğanın tüm renklerine tanıklık edin!

# doğa, teknoloji

20 Nis 2024 - 15:32 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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