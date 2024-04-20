- Asayiş

2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı

Karabük'ün Yeşil Mahalle bölgesinde endişe verici bir olay yaşandı. Yeşil Sokak'ta oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Küçük çocuk, bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına çakıldı. Olay, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı mask
2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı
2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı
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Yakınları ve Ekipler Seferber Oldu

Kaza anını gören çocuğun yakınları hemen harekete geçti. Polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verilerek, küçük Ömer'in yardımına koşuldu. Olay yerine gelen ekipler, minik çocuğu düştüğü yerden başarılı bir şekilde kurtardı.

2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı

Hastanede Tedavi Altına Alındı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Ali A., hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı

Toplumun Duyarlılığı Ön Plana Çıktı

Bu tür kazalar, toplumun çocuk güvenliği konusundaki duyarlılığını ve acil durumlara müdahale kabiliyetini gözler önüne seriyor. Ailelerin ve yetkililerin çocukların güvenli oyun alanlarında vakit geçirmeleri için gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten düştü! Yaşananlara kimse inanamadı
# tedavi, polis, karabük, eğitim, kaza

20 Nis 2024 - 15:36 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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