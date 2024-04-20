Yeni Belediye Başkanı öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı!

Devralınan Borçların Açık Listesi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve başlayan Başkan Uzuner, önceki dönemlerden kalan ve belediyeyi finansal olarak etkileyen toplam 45 milyon 927 bin 762 TL tutarındaki borcu detaylandıran bir afiş hazırlattı. Afişte, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Maliye Bakanlığı ve İller Bankası gibi çeşitli kurumlara olan borçları ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Borçların Kamuoyu İle Paylaşılması

Belediye Başkanı Uzuner'in bu cesur adımı, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini vurguluyor. Bu hamle, yerel yönetimlerde finansal durumun açıkça ifşa edilmesinin önemini gözler önüne seriyor. İnebolu halkı, belediyenin mali durumu hakkında bilgilendirilerek, yönetim süreçlerine daha fazla dahil olma fırsatı buluyor.

Kent Müzesi'nde de Sergilenen Borç Listesi

Bu şeffaflık örneği, aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kent Müzesi'nde de sergilenerek, yerel halkın ve ziyaretçilerin belediyenin finansal yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Başkan Uzuner, bu adımıyla, İnebolu'nun mali yapılanmasını daha anlaşılır ve şeffaf hale getirme niyetini göstermiş oluyor.