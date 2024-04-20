- Gündem

Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu

Sinop'ta, yaralı yılan kartalı rehabilitasyon sonrası doğaya salındı. Vali ve protokol şefinin katıldığı törende, kartal genç bir kadına saldırdı. Bu tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu mask
Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu
Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Tehlikeli Anlar Kamerada

Sinop’ta, rehabilitasyon sonrası doğaya bırakılan bir yılan kartalı, serbest bırakıldığı ilk dakikalarda beklenmedik bir olaya neden oldu. Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyileştirilen yaralı kartal, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan’ın katılımıyla yapılan bir törenle özgürlüğüne kavuşturuldu. Ancak bu özgürlük anı, protokol şefi Hakan Şimşek'e çarpması ve ardından genç bir kadına saldırmasıyla gölgelendi.

Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu

Doğa Bırakma Töreni Kısa Sürede Tersine Döndü

Vali Mustafa Özarslan tarafından doğaya salınan yılan kartalı, etrafındaki insanları tehdit eder bir hal aldı. Özgürlüğüne kavuşan kartal, ilk olarak protokol şefine dokunarak kontrolsüzce uçtu ve daha sonra alanda bulunan bir kadına yöneldi. Genç kadın, kartalın ani saldırısı karşısında çantasını koruma amaçlı kullanarak kaçmaya çalıştı. Bu korkutucu anlar, etraftakiler tarafından saniye saniye kaydedildi.Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu

Vahşi Doğa Olayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yılan kartalının saldırısı, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi çekti. Doğaya salınan yaban hayvanlarının insanlara olan yaklaşımları ve potansiyel tehlikeler konusunda yeniden bir tartışma başlatıldı. Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise, yaban hayvanlarının doğaya adaptasyon sürecinin bazen beklenmedik tepkilere neden olabileceğini belirttiler.Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu

# doğa

20 Nis 2024 - 16:15 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL