Valinin bıraktığı kartal vatandaşa saldırdı! Herkes şok oldu

Tehlikeli Anlar Kamerada
Sinop’ta, rehabilitasyon sonrası doğaya bırakılan bir yılan kartalı, serbest bırakıldığı ilk dakikalarda beklenmedik bir olaya neden oldu. Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyileştirilen yaralı kartal, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan’ın katılımıyla yapılan bir törenle özgürlüğüne kavuşturuldu. Ancak bu özgürlük anı, protokol şefi Hakan Şimşek'e çarpması ve ardından genç bir kadına saldırmasıyla gölgelendi.
Doğa Bırakma Töreni Kısa Sürede Tersine Döndü
Vali Mustafa Özarslan tarafından doğaya salınan yılan kartalı, etrafındaki insanları tehdit eder bir hal aldı. Özgürlüğüne kavuşan kartal, ilk olarak protokol şefine dokunarak kontrolsüzce uçtu ve daha sonra alanda bulunan bir kadına yöneldi. Genç kadın, kartalın ani saldırısı karşısında çantasını koruma amaçlı kullanarak kaçmaya çalıştı. Bu korkutucu anlar, etraftakiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Vahşi Doğa Olayı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yılan kartalının saldırısı, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi çekti. Doğaya salınan yaban hayvanlarının insanlara olan yaklaşımları ve potansiyel tehlikeler konusunda yeniden bir tartışma başlatıldı. Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise, yaban hayvanlarının doğaya adaptasyon sürecinin bazen beklenmedik tepkilere neden olabileceğini belirttiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.