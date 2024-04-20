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Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!

Karadeniz'in soğuk sularında nadiren rastlanan bir balık türü olan eşkina kötek, son zamanlarda sağlık meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu balığın kafatasının içinde bulunan özel bir taş, böbrek taşı düşürme özellikleriyle biliniyor ve halk arasında giderek popülerleşiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor! mask
Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!
Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!
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Böbrek Taşına Doğal Çözüm: Eşkina Taşı

Eşkina kötek balığının kafatasında bulunan ve böbrek taşlarına iyi geldiğine inanılan taşlar, aktarlarda büyük rağbet görüyor. Bu taşlar, balığın kafatasının ikiye bölünmesi sonucu ortaya çıkan kıkırdaksı dokudan özenle çıkarılıyor. Daha sonra un kıvamına gelinceye kadar dövülen bu taşlar, limon suyunda bekletilip içildiğinde böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!

Eşkina Balığı ve Ekonomik Değeri

Karadeniz'de zor bulunan ve avı yapılan eşkina kötek balığının kilosu, 400 TL gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulmakta. Balığın nadir bulunması ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bu türün piyasa değerini artırıyor.Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!

Sağlık Aktarlarındaki Yeri

Eşkina taşı, özellikle aktarlar başta olmak üzere, birçok doğal ürün mağazasında sağlık destekleyici bir ürün olarak yerini alıyor. Satış fiyatı tanesi 30 TL olan bu taşlar, doğal tedavi arayanlar için vazgeçilmez bir alternatif haline gelmiş durumda.Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!
# tedavi, karadeniz

20 Nis 2024 - 16:20 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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