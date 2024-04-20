Herkes bu balığın peşinde! Pahı biçilemiyor, şifası ise her derde derman oluyor!

Böbrek Taşına Doğal Çözüm: Eşkina Taşı

Eşkina kötek balığının kafatasında bulunan ve böbrek taşlarına iyi geldiğine inanılan taşlar, aktarlarda büyük rağbet görüyor. Bu taşlar, balığın kafatasının ikiye bölünmesi sonucu ortaya çıkan kıkırdaksı dokudan özenle çıkarılıyor. Daha sonra un kıvamına gelinceye kadar dövülen bu taşlar, limon suyunda bekletilip içildiğinde böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Eşkina Balığı ve Ekonomik Değeri

Karadeniz'de zor bulunan ve avı yapılan eşkina kötek balığının kilosu, 400 TL gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulmakta. Balığın nadir bulunması ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bu türün piyasa değerini artırıyor.

Sağlık Aktarlarındaki Yeri

Eşkina taşı, özellikle aktarlar başta olmak üzere, birçok doğal ürün mağazasında sağlık destekleyici bir ürün olarak yerini alıyor. Satış fiyatı tanesi 30 TL olan bu taşlar, doğal tedavi arayanlar için vazgeçilmez bir alternatif haline gelmiş durumda.