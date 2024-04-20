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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu’da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu.

Osman Aykan
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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu’nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

20 Nis 2024 - 17:06 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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