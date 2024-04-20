20 Nis 2024 - 17:06 - Gündem

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu’da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu.