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Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın

Apex Legends'ın Urban Assault etkinliği 23 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında! Yeni Apex Rumble modu, Three Strikes dönüşü ve özel kozmetikler sizleri bekliyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın mask
Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın
Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın
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Urban Assault Etkinliği Yaklaşıyor

Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın

Apex Legends, dünya genelinde milyonlarca oyuncunun tutkuyla takip ettiği bir video oyunu olarak, yeni koleksiyon etkinliği Urban Assault ile yine gündemde. Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından düzenlenen bu özel etkinlik, 23 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında oyunculara sunulacak. İki hafta boyunca sürecek bu etkinlikte, Apex Legends tutkunları için heyecan dorukta olacak.

Yeni Oyun Modu: Apex Rumble Tanıtılıyor

Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın

Urban Assault Koleksiyon Etkinliği kapsamında tanıtılacak olan Apex Rumble, oyunculara kendilerini test etme ve global liderlik tablosunda yükselme fırsatı sunacak. Bu yeni turnuva sistemi, oyuncuların bireysel yeteneklerini sergileyebilecekleri dinamik bir platform olarak öne çıkıyor.

Three Strikes Modu Geri Dönüyor

Apex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın

Apex Legends'ın sevilen modlarından biri olan Three Strikes, Urban Assault ile birlikte yeniden sahneye çıkıyor. Bu Sınırlı Süreli Oyun Modu, aksiyon ve stratejiyi bir arada sunarak oyunculara unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Özel Kozmetik Ürünler ve Ödüller

Etkinlik süresince, oyuncular 24 adet sınırlı süreli kozmetik eşyayı kazanma şansı yakalayacak. Bu özel ürünler arasında Octane karakterinin Prestige Görünümü "Apex Riptide" da bulunuyor. Etkinliği tamamlayan ve tüm öğeleri açan oyuncular, bu prestijli görünüme sahip olacak.

Platformlar Arası Erişim ve Daha FazlasıApex Legends'ın göz kamaştıran urban Assault etkinliğini kaçırmayın

Apex Legends: Breakout, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC platformları üzerinden EA Uygulaması ve Steam aracılığıyla oynanabilir. Oyuncular, oyunun tüm özelliklerine ve etkinlik güncellemelerine kolayca erişebilirler.

Sosyal Medya ve Topluluk Etkileşimi

Apex Legends'ın güncellemelerini, duyurularını ve topluluk etkileşimlerini takip etmek isteyen oyuncular için oyunun resmi Twitter, Instagram ve YouTube hesapları sürekli güncel bilgiler sunuyor. Oyuncular, bu platformlardan etkinlikler hakkında en son bilgilere ve toplulukla paylaşımlara ulaşabilirler.

# nisan

20 Nis 2024 - 17:11 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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