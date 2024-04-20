(Yazılı Özet) Bandırmaspor ve Tuzlaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma her iki takımın da birer golle sahadan bir puanla ayrılmasıyla sonuçlandı.

Bandırmaspor öne geçiyor

Maçın ilk yarısında tempo yüksek seyretti. Mücadelenin 36. dakikasında, Bandırmaspor'dan Metehan, Tuzlaspor kalecisi Kurtuluş'un müdahalesi sonucu ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan'ın penaltı kararı vermesiyle topun başına geçen Doğan Can, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Tuzlaspor eşitliği sağlıyor

İkinci yarıda Tuzlaspor, beraberlik için baskısını artırdı. 62. dakikada Hikmet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Togui, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getiren golü attı. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen anahtar anlardan biri oldu.

Bandırmaspor ve Tuzlaspor’un kadroları

Bandırmaspor’un kadrosu: Zafer Görgen, Djitte (Jozefzoon dk. 57) Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Cebio Soukou (Badji dk. 79), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Anrea Sitoe, Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 78), Taha Batuhan Yayıkçı

Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Hasanalizada, Ba, Arvydas Novikovas, (Strel Mambra dk. 73), Hikmet Çiftçi (Gameli Awuku dk. 89), Aminu Umar (Sadık Baş dk. 89), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Sekou Tidiany (Luka Stankovski dk. 65)

Bandırmaspor – Tuzlaspor maçında diğer detaylar

Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta Goller şöyle geldi: Bandırmaspor'un golünü Doğan Can Davas (dk. 39 pen.) atarken, Tuzlaspor'un golünü ise William Togui (dk. 62) kaydetti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise şunlar: Bandırmaspor'dan Mulumba, Batuhan Yayıkçı, Doğan Can Davas; Tuzlaspor'dan Kurtuluş Yurt, Tidiany, Hikmet Çiftçi, William Togui, Gökhan Akkan ve Bahtiyar. Maçı yöneten hakemler ise Yiğit Arslan, Emrah Ünal ve Mehmet Sıraç Akpınar oldu.