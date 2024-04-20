Bandırmaspor – Tuzlaspor maçının ardından Yusuf Şimşek ve Mazhar Sevgi’den açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında futbolseverler, Bandırmaspor'un sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldiği çekişmeli bir mücadeleye tanık oldu. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, her iki takımın da ligin üst sıralarında yer alma mücadelesini gözler önüne serdi. Karşılaşma sonucunda her iki takım da sahadan 1 puanla ayrılarak hedeflerine bir adım daha yaklaşma şansını değerlendiremedi.

Teknik direktörler maçı değerlendirdi

Bandırmaspor cephesinde Teknik Direktör Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının gösterdiği performanstan ötürü hem memnun olduğunu hem de bazı noktalarda eleştirilerde bulundu. Şimşek, "Takım olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İlk 6 içinde yer almak ve ardından Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Ancak son üç haftadır öne geçtiğimiz maçları berabere bitirmemiz, hedeflerimize ulaşmamızı zorlaştırıyor. Bu duruma bir çözüm bulmamız gerekiyor," dedi. Şimşek, kalan üç maçtan alacakları 9 puanla play-off'ta yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Tuzlaspor cephesinden açıklamalar

Tuzlaspor tarafında ise Kaleci Antrenörü Mazhar Sevgi, oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sevgi, "Oyuncularımızın sahadaki mücadelesi ve taraftarlarımıza keyifli bir futbol şöleni sunma çabaları göz ardı edilemez. İlk yarı defansif bir anlayışla sahada yer alırken, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alarak skoru eşitlemeyi başardık," şeklinde konuştu.

Ligin sonuna doğru artan rekabet

Her iki takımın teknik direktörleri de ligin son haftalarına girilirken yaşanacak olan rekabetin farkında olarak kalan maçlardan maksimum puanı almaya çalışacaklarını vurguladı. Trendyol 1. Lig'de yaşanan bu çekişmeli mücadele, takımların play-off yolundaki iddialarını sürdürmelerini sağlıyor. Önümüzdeki haftalar, hem Bandırmaspor'un hem de Tuzlaspor'un ligdeki konumlarını daha da netleştirecek.