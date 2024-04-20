O oyun Türkiye'de yeniden sahne alıyor

Efsane Geri Dönüyor: Rakion Türkiye'de Yeniden Yayında



2009-2016 yılları arasında Türkiye'de popüler bir isim olan ve oyuncular tarafından büyük ilgi gören Rakion, Neosonyx tarafından geliştirilerek Lemon8games aracılığıyla yeniden oyuncuların beğenisine sunuluyor. Klasik RPG oyunlarının vazgeçilmezi olan Rakion, eski hayranlarını ve yeni nesil oyuncuları nostaljik bir maceraya çağırıyor.

Ön Kayıtlar Başladı: Sınırlı Süre İçin Eşsiz Ödüller



16 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ön kayıt döneminde, RPG ve açık dünya oyunu sevenler için büyük sürprizler bulunuyor. Ön kayıt yapan oyuncular, 10.000 Rakion Nakit Kuponu, Özel Altın Küp, İksir Paketi, Güç Özel ve Lanetli Kurt (Canavar) gibi çeşitli değerli ödülleri kazanma fırsatı yakalayacaklar.

Açık Dünya Savaşlarının Klasiği: Rakion'un Derin Hikayesi ve Zengin Dünyası



Rakion, Türkiye'de yayımlandığı dönemde geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmış, derin hikayesi, kapsamlı dünyası ve keyifli savaş mekanikleriyle öne çıkmıştı. Oyuncular, Türkiye sunucularına özel etkinliklerle dolu bu klasik oyunun tadını çıkaracaklar.

Yeniden Açılış: Türkiye Sunucuları 9 Mayıs'ta Kapılarını Açıyor



Yeniden faaliyete geçecek olan Türkiye sunucuları, 9 Mayıs'ta eski Rakion tutkunlarını ve yeni oyuncuları ağırlamaya hazırlanıyor. Ön kayıt sürecinde kayıt yaptıran oyuncuların ödülleri 7 - 8 Mayıs tarihlerinde oyun hesaplarına yatırılacak ve 7 Mayıs itibarıyla oyun indirilebilir olacak. Böylece oyuncular, sunucular açıldığı anda Rakion'u oynamaya başlayabilecekler.

Dilimize Uyarlanmış Oyun: Türk Oyuncular İçin Lokalize Edilen Rakion



Orijinal versiyonu tamamen Türkçe'ye çevrilen Rakion'da, Türk oyuncular sevdikleri klasik RPG'yi kendi dillerinde oynamanın keyfini çıkaracaklar.

Rakion'un Hikayesi YouTube'da



Rakion efsanesi, insanların açgözlülüğü neticesinde Emer kıtasındaki huzur ve barışın bozulması ile başlar. Oyunun hikayesini derinlemesine ele alan özel video içeriği, Rakion'un resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilir.

Macera Sizi Bekliyor: Rakion'a Şimdi Ön Kayıt Olun



Rakion’a ön kayıt yaptırmak ve birbirinden değerli ödüllerle maceraya başlamak için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu büyük dönüşü kaçırmayın ve efsanenin parçası olun.