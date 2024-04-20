El Clasico'nun 258. Randevusu öncesi son durum! Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor

İspanya'nın köklü takımlarından Real Madrid, La Liga'nın 32. haftasında, kendi evinde Barcelona ile karşılaşacak. Bu büyük mücadele, 21 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid, ligde şu anda lider konumda bulunuyor ve bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaracak. Bu durum, Real Madrid'in şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmesini sağlayacak.

257. El Clasico mücadelesi

El Clasico, futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilir. İki takım, 1916 yılından bu yana 256 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlar arasında Real Madrid 104 kez, Barcelona ise 100 kez galip geldi. 52 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Şimdi, 257. karşılaşma için her iki takım da hazır.

İki takımın son durumu

Her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde önemli maçlar oynadı. Barcelona, Paris Saint-Germain'e 4-1 kaybederek turnuvadan elendi. Real Madrid ise Manchester City'i eleyerek yarı finale yükseldi. La Liga'da ise Real Madrid 31 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet ile 78 puan topladı. Barcelona ise 31 haftada 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 70 puan kazandı.

Arda Güler'in El Clasico heyecanı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, bu sezon La Liga'da sadece 5 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Eğer yarınki maçta süre alırsa, bu onun El Clasico'daki ilk maçı olacak. Bu, genç oyuncu için büyük bir fırsat olabilir.

Golcü takımların mücadelesi

Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Real Madrid, Barcelona'nın sahasında Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 galip gelmişti. Real Madrid, bu sezon 67 gol atarak ligin en golcü takımı konumunda. Aynı zamanda, 20 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Takımın başarılı kalecisi Courtois'nın sakatlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen Kepa Arrizabalaga ve Andriy Lunin, kaleyi başarıyla koruyor.