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Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım…

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun sonlarına doğru. Ligden düşen ilk takım belli oldu. Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgi, sarı-siyahlıların kaderini belirledi. Detaylar için tıklayın.

Mustafa Aykan
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Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım… mask
Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım…
Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım…
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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun sonlarına yaklaşırken, ligden düşen ilk takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar, ligin 33. haftasında kendi evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek küme düşme kaderini mühürledi. Bu yenilgiyle İstanbulspor, sezon sonuna beş hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.

Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım…

İstanbulspor'un zorlu sezon mücadelesi

Bu sezon ligde oldukça zorlu bir dönem geçiren İstanbulspor, oynadığı 33 maçta sadece 4 galibiyet elde edebildi. Takım, 7 beraberlik ve 22 mağlubiyetle oldukça düşük bir performans sergiledi. Ayrıca, Trabzonspor ile evinde oynadıkları maçtan çekilme kararı alması üzerine İstanbulspor'un 3 puanı daha silindi, bu da takımın küme düşme ihtimalini artıran önemli bir faktör oldu.

Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım…

Fatih Karagümrük'ün umutları sürüyor

Fatih Karagümrük ise bu kritik karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 33'e çıkardı ve ligde kalma umutlarını korudu. Ligin alt sıralarında bulunan takım için her puan hayati önem taşıyor. Son beş maçta alacakları sonuçlar, Karagümrük'ün gelecek sezon Süper Lig'de yer alıp almayacağını belirleyecek.

Trendyol Süper Lig'de ilk düşen takım belli oldu! İşte o takım…

İstanbulspor ve Süper Lig geleceği

İstanbulspor için bu sezon, ligde kalma mücadelesi vermek adına yeterli olmadı. Takım, gelecek sezonları planlarken bu tecrübelerden ders çıkararak daha güçlü bir dönüş yapmayı hedefleyecektir. Öte yandan, Süper Lig'de kalmak için mücadele eden diğer takımların da son haftalarda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

 

20 Nis 2024 - 17:42 İstanbul- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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